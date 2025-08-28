Masivní ruský útok na Kyjev: Nejméně osm mrtvých, desítky zraněných

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že během nočního ruského bombardování Kyjeva zemřelo osm lidí, včetně jednoho dítěte. Útok byl veden masivním počtem raket a dronů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že bylo zraněno nejméně osmatřicet obyvatel.
Dříve v tomto týdnu nechaly ruské bezpilotní letouny sto tisíc ukrajinských domácností bez proudu, protože útočily na energetickou infrastrukturu. Podle Tima Tkačenka, který stojí v čele kyjevské vojenské administrativy, bylo zasaženo více než dvacet čtvrtí. Mezi oběťmi je i čtrnáctiletá dívka.
Zelenskyj v reakci na události uvedl, že Kreml upřednostňuje balistické střely před diplomatickým jednáním. Zopakoval proto požadavek na zavedení nových a přísnějších sankcí vůči Rusku. Boje se ani po třech a půl letech nezdají utichat.
Donald Trump, bývalý americký prezident, se v tomto měsíci pokusil zahájit nové mezinárodní snahy o příměří na Ukrajině. Setkal se v podstatě s oběma stranami konfliktu. Zatímco s Vladimirem Putinem se sešel na Aljašce, se Zelenským a evropskými vůdci se setkal ve Washingtonu. Zelenskyj tento krok podpořil, ale zároveň se snaží získat od západních spojenců záruky, které by zabránily případnému budoucímu ruskému útoku po uzavření mírové dohody.
Šéf britských ozbrojených sil, admirál Sir Tony Radakin, se setkal se Zelenským v Kyjevě. Téma jednání se týkalo snah o ukončení konfliktu. Speciální vyslanec USA Steve Witkoff prohlásil, že se setká s ukrajinskými představiteli v New Yorku.
Podle jeho slov Spojené státy komunikují s Ruskem každý den. Evropská unie nicméně varuje před přenecháním ukrajinského území Rusku v rámci jakékoliv mírové dohody a označuje takový krok za past.
