Meloniová je jen špičkou ledovce. Jak Trump přichází o partnery, s nimiž budoval přátelství desítky let?

Evropští nacionalističtí a populističtí lídři, pro které bylo dříve spojenectví s americkým prezidentem Donaldem Trumpem politickým přínosem, podle webu Politico začínají měnit svůj postoj. S blížícími se klíčovými volbami v roce 2027 v Itálii, Francii či Polsku se podpora z USA stává spíše přítěží. Trumpův obraz v Evropě poškodily obchodní války s cly, hrozby vůči Grónsku a válečný konflikt v Íránu, který zapříčinil růst cen energií. Jeho zásahy do evropské politiky tak nyní tamní pravicoví politici vnímají jako riziko, které by mohlo odradit umírněné voliče a rozdělit jejich vlastní voličskou základnu.
Jasným příkladem této změny je italská premiérka Giorgia Meloniová, která byla dříve považována za Trumpovu nejvýraznější evropskou spojenkyni. Poté, co šéf Bílého domu prohlásil, že ho Meloniová na summitu G7 prosila o společnou fotografii, a označil její popularitu v Itálii za nízkou, reagovala předsedkyně italské vlády slovy, že přátelství s ním jí rozhodně nepomohlo. Zároveň Trumpovi vzkázala, aby se raději staral o vlastní popularitu. Vztahy mezi oběma politiky ochladly poté, co Meloniová odmítla povolit americkým vojenským letadlům zapojeným do války v Íránu využívat italské základny.
Podobně se k situaci staví také Jordan Bardella, předseda francouzského Národního sdružení a jeden z favoritů nadcházejících prezidentských voleb. Bardella otevřeně odmítl Trumpovu podporu a chování amerického prezidenta označil za nevyzpytatelné. Průzkumy veřejného mínění navíc ukazují, že Trumpa vnímá jako přítele Evropy pouze menšina pravicových voličů na kontinentu. Podle dat institutu Cluster17 s tímto tvrzením souhlasí jen 18 procent příznivců Národního sdružení, 23 procent voličů Bratrů Itálie a čtvrtina podporovatelů Alternativy pro Německo. Problém představuje Trumpova osobnost také pro britskou stranu Reform UK vedenou Nigelem Faragem, a to zejména u váhavých voličů.
Tento odklon přichází v momentě, kdy se Washington snažil vlastenecké strany v Evropě aktivně podporovat, což dokládá i nedávná cesta viceprezidenta JD Vance do Maďarska na podporu Viktora Orbána. Orbánova dlouholetá vláda však v dubnu skončila porážkou, což pro ostatní evropské nacionalisty znamenalo varovný signál. V Německu vedla krize důvěry v Trumpa k tomu, že vedení AfD doporučilo svým představitelům omezit před regionálními volbami cesty do Spojených států. Bílý dům v reakci na tyto události pouze odkázal na svou bezpečnostní strategii, která deklaruje podporu evropským partnerům hrdým na svou národní identitu a historii.
Výjimkou v tomto trendu zůstává Polsko, kde opoziční strana Právo a spravedlnost nadále udržuje s Trumpem blízké vztahy. Polsko plánuje příští rok parlamentní volby a je významným nákupčím amerických zbraní pro svou armádu. Polský prezident Karol Nawrocki, podporovaný právě touto stranou, využívá své vazby na Bílý dům v politickém střetu s premiérem Donaldem Tuskem. Předseda Práva a spravedlnosti Jarosław Kaczyński vyzdvihl Nawrockého úspěšné vztahy s Trumpem a zmínil údajné úspěchy při vyjednávání o trvalé americké vojenské základně v Polsku. Polská veřejnost totiž přítomnost amerických vojáků dlouhodobě vnímá jako klíčový prvek své bezpečnosti.
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Zdroj: Jan Hrabě