Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky

Libor Novák

26. března 2026 9:14

Bílý dům, Washington D.C., USA

Cesta k ukončení válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem naráží na zásadní překážky, které plynou z diametrálně odlišných požadavků obou stran. Přestože administrativa prezidenta Donalda Trumpa dává veřejně najevo optimismus a mluví o probíhajících jednáních, evropští spojenci i státy v Perském zálivu vyjadřují rostoucí obavy z nedostatku skutečného pokroku. Propast mezi tím, co Washington žádá a co je Teherán ochoten nabídnout, zůstává hluboká a návrat k jednacímu stolu doprovází řada nejistot.

Zatímco Bílý dům hovoří o konstruktivních dialozích, realita v terénu je mnohem komplikovanější. Před měsícem proběhly v Ženevě nepřímé kontakty, které měly naznačit diplomatickou cestu, avšak pouhé dva dny poté zahájily USA a Izrael vojenské operace. Nyní se Washington pokouší na tyto kontakty navázat, ale naděje na brzký průlom jsou malé. Regionální zdroje naznačují, že dokud nebude shoda na naprostých základech, žádné skutečné vyjednávání nezačne.

Spojené státy prostřednictvím Pákistánu předaly Íránu seznam patnácti požadavků, které v mnoha bodech připomínají jejich postoj z doby před vypuknutím otevřeného konfliktu. Washington trvá na tom, aby se Írán vzdal jaderných ambicí, odevzdal vysoce obohacený uran do amerických rukou a omezil své obranné kapacity. Dalším klíčovým bodem je absolutní konec podpory regionálních spojenců, takzvaných proxies, které USA považují za destabilizující faktor.

Odborníci na mezinárodní vztahy však varují, že pokud USA neustoupí z těchto maximalistických pozic, úspěšná jednání jsou prakticky nemožná. Írán vnímá tyto požadavky jako formu kapitulace a reaguje na ně vlastní sadou podmínek, které jsou pro americkou stranu stejně nepřijatelné. Teherán požaduje okamžité zastavení veškeré agrese a atentátů, vyplacení válečných reparací a vytvoření pevných mechanismů, které zabrání obnovení bojů v budoucnu.

Významnou kartou v rukou Teheránu je nyní kontrola nad Hormuzským průlivem, kterou Írán vnímá jako svůj nejsilnější strategický nástroj. Schopnost blokovat tuto klíčovou námořní cestu vedla k prudkému nárůstu cen ropy a vyvolala nervozitu na světových trzích. I přes americké snahy o oslabení íránských vojenských kapacit zůstává průliv pákou, kterou hodlá Írán při případných rozhovorech naplno využít k prosazení své suverenity v regionu.

Izrael, jako další klíčový aktér, sleduje americké diplomatické snahy s velkou dávkou skepticismu. Izraelští představitelé se obávají, že by případné krátkodobé příměří mohlo Íránu pouze poskytnout čas na přeskupení sil, aniž by řešilo podstatu hrozeb, zejména íránský program balistických raket. Přestože některé body amerického návrhu považuje Izrael za přínosné, v dlouhodobém horizontu zůstává vůči diplomatickému řešení velmi ostražitý.

V zákulisí se mezitím intenzivně pracuje na uspořádání schůzky na vysoké úrovni, která by se mohla uskutečnit v Pákistánu nebo Turecku. Hlavní roli v těchto snahách hraje viceprezident JD Vance, kterého íránská strana preferuje jako partnera pro dialog před jinými členy Trumpovy administrativy. Plány na tuto diplomatickou misi jsou však velmi proměnlivé a ovlivňují je mimo jiné i bezpečnostní rizika v místech konání.

Spojenci z Perského zálivu se snaží tlumit americké úvahy o další eskalaci konfliktu, jako by byla například okupace ostrova Chark. Varují, že pozemní operace by vedly k obrovským ztrátám na životech a vyvolaly by tvrdou íránskou odvetu proti kritické infrastruktuře v celém regionu. Někteří ambasadoři volají po komplexní dohodě, která vyřeší nejen jaderný program, ale i hrozbu dronů a blokády mezinárodních vod, protože pouhé příměří podle nich nestačí.

Navzdory probíhající výměně zpráv zůstává napětí extrémně vysoké a vojenská přítomnost USA v regionu se nadále posiluje. Do oblasti míří další posily v podobě příslušníků 82. výsadkové divize, což jen podtrhuje varování Bílého domu, že pokud Írán nepřijme realitu současné situace, jsou Spojené státy připraveny k dalšímu masivnímu úderu. Situace tak zůstává na ostří nože mezi diplomatickým pokusem o smír a hrozbou totální války.

