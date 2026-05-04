Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem

Ruské hlavní město se v pondělí v brzkých ranních hodinách stalo terčem útoku ukrajinského dronu, který zasáhl luxusní výškovou obytnou budovu v jihozápadní části Moskvy. Nálet, který si nevyžádal žádné oběti na životech, způsobil viditelné škody na fasádě a v interiérech bytů. Jde o třetí noc v řadě, kdy byla Moskva pod útokem, a to jen několik dní před oslavami Dne vítězství 9. května.
Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina byly další dva drony zachyceny protivzdušnou obranou. Kvůli hrozbě musela mezinárodní letiště Vnukovo a Domodědovo přes noc dočasně pozastavit svůj provoz. Zasažená budova se nachází v prestižní čtvrti necelých deset kilometrů od Kremlu a Rudého náměstí, kde se mají konat oslavy konce druhé světové války.
Celkově ruské ministerstvo obrany oznámilo, že mezi nedělí a pondělím bylo nad různými regiony země zneškodněno 117 dronů. Nejmasivnějšímu útoku čelila Leningradská oblast v okolí Petrohradu, kam mířilo šedesát bezpilotních letounů. Ačkoliv je centrum Moskvy chráněno systémy protiletadlové obrany Pancir-S, úspěšné zásahy tak blízko jádra metropole jsou v poslední době častější.
V Kremlu panuje před nadcházejícími oslavami znatelná nervozita. Úřady již dříve oznámily, že letošní vojenská přehlídka na Rudém náměstí bude kvůli „teroristické hrozbě“ výrazně omezena. Poprvé od roku 2008 se na ní neobjeví žádná obrněná vozidla ani raketové systémy. Místní operátoři navíc z bezpečnostních důvodů omezují v Moskvě po většinu týdne mobilní internetové připojení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na události uvedl, že se Kreml obává přeletů dronů přímo nad Rudým náměstím, což podle něj svědčí o účinnosti tlaku na Rusko. Zelenskyj také potvrdil, že ukrajinské síly v posledních dnech zasáhly tři ruské ropné tankery ze „stínové flotily“, válečnou loď nesoucí řízené střely a hlídkový člun ve dvou ruských přístavech.
Zatímco Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a rafinerie s cílem omezit příjmy z prodeje ropy, Rusko pokračuje v každodenních náletech na ukrajinská města. Ukrajinské úřady v pondělí oznámily, že ruský raketový útok poblíž Charkova u hranic s Ruskem si vyžádal čtyři mrtvé a osmnáct zraněných.
