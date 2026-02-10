MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“

Svět vstoupil do éry „politiky demoliční koule“, kterou vede americký prezident Donald Trump, a dlouhodobý mezinárodní řád postavený po roce 1945 se pod tímto tlakem začíná rozpadat. Vyplývá to z výroční zprávy Munich Security Report 2026, zveřejněné před nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC). Dokument označuje Trumpa za nejmocnější postavu, která vědomě útočí na stávající pravidla a instituce, čímž riskuje zánik desítky let budovaných spojenectví a norem.
Podle autorů zprávy je ironií osudu, že právě Spojené státy, které stály u zrodu poválečného uspořádání, jej nyní pod vedením „demoličního muže“ Trumpa aktivně rozebírají. Tento proces podle expertů nepředstavuje jen dočasnou změnu taktiky, ale hluboký odklon od principů spolupráce směrem k čistě transakčním dohodám. Kritici se obávají, že tento přístup neřeší globální problémy, ale pouze upevňuje moc bohatých a vlivných na úkor většiny lidí, kteří v radikální změnu vkládali své naděje.
Atmosféru nejistoty v Evropě podtrhly události z loňského roku, kdy viceprezident JD Vance na mnichovském pódiu ostře kritizoval evropské lídry za přístup k migraci a cenzuře. Následovaly kroky, jako bylo zavedení odvetných cel na evropské spojence, hrozba převzetí Grónska od Dánska nebo nejednoznačný postoj k ruské agresi na Ukrajině. Tyto kroky jen posílily pocit, že se na Washington již nelze spoléhat jako na garanta bezpečnosti.
Průzkumy veřejného mínění zpracované pro tuto zprávu ukazují, že ve světě roste pesimismus. Lidé v zemích jako Francie, Británie či Německo většinově nevěří, že politika jejich vlád zajistí lepší budoucnost příštím generacím. Pocit bezmoci je umocněn rostoucími náklady na život a stagnující životní úrovní. Většina respondentů v klíčových západních zemích navíc vyjádřila přesvědčení, že Trumpova politika má na svět negativní dopad.
Mnichovská konference, které se od pátku do neděle zúčastní přes 50 hlav států a vlád, se bude muset obejít bez přítomnosti amerického prezidenta. Trump se rozhodl do Bavorska neodcestovat a Spojené státy bude na místě zastupovat ministr zahraničí Marco Rubio spolu s početnou delegací z Kongresu. Předseda konference Wolfgang Ischinger v této souvislosti poznamenal, že Amerika naštěstí nezahrnuje pouze Bílý dům.
Samotná zpráva vyzývá evropské lídry k větší odvaze a inovativnímu myšlení. Pokud chtějí zachovat mezinárodní pravidla, musí být podle autorů stejně rozhodní jako ti, kteří se je snaží zničit. Pouhé vyčkávání v éře „politiky bourací koule“ totiž nese riziko, že dříve ceněné instituce skončí v troskách, aniž by za ně existovala funkční alternativa.
Změna amerického postoje k evropské bezpečnosti nutí kontinent k bolestnému uvědomění si vlastní zranitelnosti. Státy jako Německo, Francie nebo Itálie již pociťují propad důvěry v USA jako spolehlivého člena NATO. Zpráva proto uzavírá, že obhájci řádu musí začít jednat samostatněji a investovat do vlastních kapacit, pokud nechtějí zůstat vydáni napospas mocenské politice postavené na silnějších aktérech.
Související
Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce
Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Mnichovská bezpečnostní konference (MSC)
Aktuálně se děje
před 21 minutami
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
před 1 hodinou
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
před 1 hodinou
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 2 hodinami
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 3 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 4 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 4 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 5 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 6 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 7 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
včera
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
včera
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
včera
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
včera
V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo
včera
OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem
včera
Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie
včera
Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi
včera
Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý
Budoucnost prestižního evropského zbrojního projektu FCAS, jehož cílem je vývoj stíhačky šesté generace, bezpilotních letounů a bojového cloudu, je ve vážném ohrožení. Podle vyjádření několika evropských představitelů se zdá být pravděpodobnější úplné ukončení spolupráce než její nový restart. Jeden z francouzských zákonodárců dokonce uvedl, že projekt je prakticky mrtvý, i když to zatím nikdo nechce oficiálně přiznat.
Zdroj: Libor Novák