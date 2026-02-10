MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“

Libor Novák

10. února 2026 14:34

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Svět vstoupil do éry „politiky demoliční koule“, kterou vede americký prezident Donald Trump, a dlouhodobý mezinárodní řád postavený po roce 1945 se pod tímto tlakem začíná rozpadat. Vyplývá to z výroční zprávy Munich Security Report 2026, zveřejněné před nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC). Dokument označuje Trumpa za nejmocnější postavu, která vědomě útočí na stávající pravidla a instituce, čímž riskuje zánik desítky let budovaných spojenectví a norem.

Podle autorů zprávy je ironií osudu, že právě Spojené státy, které stály u zrodu poválečného uspořádání, jej nyní pod vedením „demoličního muže“ Trumpa aktivně rozebírají. Tento proces podle expertů nepředstavuje jen dočasnou změnu taktiky, ale hluboký odklon od principů spolupráce směrem k čistě transakčním dohodám. Kritici se obávají, že tento přístup neřeší globální problémy, ale pouze upevňuje moc bohatých a vlivných na úkor většiny lidí, kteří v radikální změnu vkládali své naděje.

Atmosféru nejistoty v Evropě podtrhly události z loňského roku, kdy viceprezident JD Vance na mnichovském pódiu ostře kritizoval evropské lídry za přístup k migraci a cenzuře. Následovaly kroky, jako bylo zavedení odvetných cel na evropské spojence, hrozba převzetí Grónska od Dánska nebo nejednoznačný postoj k ruské agresi na Ukrajině. Tyto kroky jen posílily pocit, že se na Washington již nelze spoléhat jako na garanta bezpečnosti.

Průzkumy veřejného mínění zpracované pro tuto zprávu ukazují, že ve světě roste pesimismus. Lidé v zemích jako Francie, Británie či Německo většinově nevěří, že politika jejich vlád zajistí lepší budoucnost příštím generacím. Pocit bezmoci je umocněn rostoucími náklady na život a stagnující životní úrovní. Většina respondentů v klíčových západních zemích navíc vyjádřila přesvědčení, že Trumpova politika má na svět negativní dopad.

Mnichovská konference, které se od pátku do neděle zúčastní přes 50 hlav států a vlád, se bude muset obejít bez přítomnosti amerického prezidenta. Trump se rozhodl do Bavorska neodcestovat a Spojené státy bude na místě zastupovat ministr zahraničí Marco Rubio spolu s početnou delegací z Kongresu. Předseda konference Wolfgang Ischinger v této souvislosti poznamenal, že Amerika naštěstí nezahrnuje pouze Bílý dům.

Samotná zpráva vyzývá evropské lídry k větší odvaze a inovativnímu myšlení. Pokud chtějí zachovat mezinárodní pravidla, musí být podle autorů stejně rozhodní jako ti, kteří se je snaží zničit. Pouhé vyčkávání v éře „politiky bourací koule“ totiž nese riziko, že dříve ceněné instituce skončí v troskách, aniž by za ně existovala funkční alternativa.

Změna amerického postoje k evropské bezpečnosti nutí kontinent k bolestnému uvědomění si vlastní zranitelnosti. Státy jako Německo, Francie nebo Itálie již pociťují propad důvěry v USA jako spolehlivého člena NATO. Zpráva proto uzavírá, že obhájci řádu musí začít jednat samostatněji a investovat do vlastních kapacit, pokud nechtějí zůstat vydáni napospas mocenské politice postavené na silnějších aktérech.

před 1 hodinou

Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.
Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Mnichovská bezpečnostní konference (MSC)

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Donald Trump

MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“

Svět vstoupil do éry „politiky demoliční koule“, kterou vede americký prezident Donald Trump, a dlouhodobý mezinárodní řád postavený po roce 1945 se pod tímto tlakem začíná rozpadat. Vyplývá to z výroční zprávy Munich Security Report 2026, zveřejněné před nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC). Dokument označuje Trumpa za nejmocnější postavu, která vědomě útočí na stávající pravidla a instituce, čímž riskuje zánik desítky let budovaných spojenectví a norem.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti

Olympijská běžkyně na lyžích Jessie Digginsová je zvyklá na extrémní fyzické utrpení, kterému říká „jeskyně bolesti“. Zatímco fyzickou zátěž dokáže ovládat, jedna věc ji skutečně děsí: rychlost, s jakou se její sport mění kvůli klimatickým změnám. Podle jejích slov se stává nemožným pořádat zimní závody bez umělého sněhu, přičemž zažila i Světové poháry, které se odehrávaly v hustém dešti na úzkých zbytcích tající bílé pokrývky.

před 1 hodinou

Emmanuel Macron

Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby začala na světové scéně vystupovat jako skutečná velmoc. V rozhovoru pro skupinu evropských deníků uvedl, že kontinent čelí naléhavému varování v podobě rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a nově i Spojených států. Podle Macrona nastal čas, aby Evropa v oblasti ekonomiky, obrany i bezpečnosti konečně „dospěla“.

před 2 hodinami

Fakultní nemocnice Olomouc

Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v Olomouci začali prověřovat mimořádně závažný případ, který se týká Fakultní nemocnice Olomouc. Existuje totiž důvodné podezření, že tamní lékaři z kardiologické kliniky implantovali stovkám pacientů srdeční defibrilátory (ICD), i když k tomu z odborného hlediska nebyl důvod. Podle policie nešlo o ojedinělé případy, ale o dlouhodobý a systematický postup, který trval celou dekádu – od roku 2015 až do února loňského roku.

před 3 hodinami

Evropská unie

Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě

Evropská komise plánuje v březnu představit nová bezpečnostní opatření, která mají omezit přístup čínských firem k lukrativním veřejným zakázkám v Evropské unii. Podle informací od unijních představitelů hodlá Brusel upravit rozpočtová pravidla tak, aby v budoucnu zvýhodňovala evropské podniky před zahraničními konkurenty. Tato strategie se má týkat nejen současného rozpočtu, ale především dlouhodobého finančního rámce pro období po roce 2028.

před 4 hodinami

Vladimír Putin

Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat

Probíhající mírový proces pod vedením Spojených států, který má ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, se potýká s vážným nedostatkem důvěryhodnosti. Skeptici pochybují o skutečném zájmu Vladimira Putina na trvalém urovnání a kritizují logiku současných jednání. Varují, že pokud západní partneři přiznají Rusku právo veta nad bezpečnostními zárukami pro Kyjev, riskují tím nekonečné prodlužování válečného konfliktu.

před 4 hodinami

Chicago

Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené

V uplynulých dvanácti měsících prošly Spojené státy pod Trumpovou administrativou proměnou, která z nich v očích mnoha cestovatelů učinila nehostinné a nebezpečné místo. Průzkum deníku Independent ukazuje, že 80 % respondentů se hodlá cestám do USA vyhýbat, zatímco pouze 11 % by zemi stále navštívilo. Mezi těmi, kteří již mají dovolenou zarezervovanou, zvažuje každý sedmý její zrušení.

před 5 hodinami

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá

Britský premiér Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého úřadu poté, co lídr skotských labouristů Anas Sarwar veřejně vyzval k jeho rezignaci. Starmer na pondělním zasedání parlamentní frakce prohlásil, že není připraven odejít a uvrhnout zemi do chaosu, jeho pozice je však po sérii rezignací klíčových spolupracovníků vážně oslabena.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Evropský parlament

Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve

Evropský parlament bude již tuto středu hlasovat o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur, který má Ukrajině pomoci s financováním jejího válečného úsilí. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová v pondělí oznámila, že zákonodárci rozhodli o posunutí termínu hlasování na dřívější datum. Původně se mělo o finanční pomoci rozhodovat až koncem tohoto měsíce.

včera

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová

Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10

Namlsaní čeští sportovní fanoušci po nedělním stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka z pětikilometrové trati vyhlíželi pondělní olympijský rychlobruslařský závod na kilometru, kterého se účastnila i další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. S vědomím, že právě na kilometrů letos v lednu vyhrála Zdráhalová vyhrála mistrovství Evropy, čeští fanoušci věřili, že by to mohlo cinknout na stejné distanci i pod pěti kruhy. Konkurence tu ale přeci jenom byla jiná a ještě kvalitnější a proto nakonec Zdráhalová (i když po dojetí své jízdy byla na průběžném druhém místě) skončila až desátá. Přesto i tak je v takovém mezinárodním měřítku úctyhodný úspěch.

včera

včera

Curling

Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla

Debutující olympionici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se v curlingovém turnaji smíšených párů v rámci třetího soutěžního dne Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo rozloučili právě těmito olympijskými hrami tím nejlepším možným způsobem. Jakkoli se jim nepodařilo postoupit do bojů o medaile, jejich poslední duel s Estonci Marie Kaldveová-Harri Lill zvládli a připsali si tak svou třetí výhru na těchto Hrách. Postup se od české dvojice rozhodně nečekal a i tak jistě zanechali za sebou dobrý dojem. Další Češi se v rámci pondělního dopoledního programu představili na svahu v Bormiu, kde se konala týmová kombinace, ovšem dvojice Jan Zabstřan-Martin Müller v rámci tohoto v součtu obou výkonu skončili až na posledním 20. místě. K vidění už bylo v pondělí i finále ženského slopestylu, které ovládla Švýcarka Mathilde Gremaudová.

včera

Markéta Davidová

Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě

Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo

Přestože většina obyvatel Světa mají právě probíhající Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo mají za sportovní svátek, na který se těšili a rozhodně je budou s radostí sledovat, v samotném Miláně se sešli odpůrci těchto Her. Tyto protesty nakonec přerostly v násilnosti poté, co se demonstrující střetli s těžkooděnci, kteří použili vodní děla.

včera

OSN, ilustrační foto

OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem

Spojené království, Organizace spojených národů i Evropská unie ostře odsoudily rozsudek nad prodemokratickým aktivistou a vydavatelem Jimmym Laiem. Osmasedmdesátiletý britský občan byl v Hongkongu odsouzen k bezprecedentním 20 letům vězení za ohrožení národní bezpečnosti. Podle kritiků je tento proces politicky motivovaný a má sloužit k umlčení kritiků Číny.

včera

Londýnský starosta Sadiq Khan

Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.

včera

Princ Andrew

Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.

včera

Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý

Budoucnost prestižního evropského zbrojního projektu FCAS, jehož cílem je vývoj stíhačky šesté generace, bezpilotních letounů a bojového cloudu, je ve vážném ohrožení. Podle vyjádření několika evropských představitelů se zdá být pravděpodobnější úplné ukončení spolupráce než její nový restart. Jeden z francouzských zákonodárců dokonce uvedl, že projekt je prakticky mrtvý, i když to zatím nikdo nechce oficiálně přiznat.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy