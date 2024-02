Může Ukrajina vyhrát nad Ruskem? Celoevropský průzkum odhalil znepokojivý názor veřejnosti

Za nejpravděpodobnější konečný scénář se nyní považuje určitá forma kompromisního řešení. Uvedl to deník The Guardian s odkazem na celoevropský průzkum veřejného mínění, který si objednala Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR).

Podle autorů zprávy vyžaduje tato změna nálady, aby politici přijali "realističtější" přístup, který se bude soustředit na definování toho, co přesně představuje přijatelný mír. Minulý rok více občanů EU tvrdilo, že Ukrajina musí z rukou ruských okupantů získat zpět celé své území.

Mark Leonard z ECFR, jeden ze spoluautorů zprávy, uvedl, že aby došlo k přesvědčení Evropy, aby nadále podporovala Ukrajinu, budou muset vůdci EU změnit svůj způsob mluvení o válce.

Většina Evropanů se sice "zoufale snaží zabránit ruskému vítězství", ale nevěří, že Kyjev může vojensky zvítězit. To znamená, že největším argumentem pro stále skeptičtější veřejnost je představa, že pokračující pomoc "by mohla vést k udržitelnému, vyjednanému míru, který by byl ve prospěch Kyjeva, a ne k vítězství Vladimira Putina."

Lednový průzkum ve 12 členských státech EU – Francii, Řecku, Nizozemsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Španělsku, Švédsku a Itálii – ukázal, že zastavení ukrajinské protiofenzivy, rostoucí obavy ze změny politiky USA a perspektiva druhého mandátu Donalda Trumpa v Bílém domě podněcují pesimismus, pokud jde o výsledek konfliktu.

Tento průzkum proběhl před ústupem Ukrajiny z města Avdijivka, který představoval pro Rusko nejvýznamnější vojenské vítězství od dobytí Bachmutu v květnu 2023. Invaze Ruska na Ukrajinu byla zahájena v plném rozsahu 24. února 2022.