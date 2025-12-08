Smartwings v tureckých rukou. Expert prozradil, co může prodej způsobit

Leteckou dopravu v Česku možná čekají velké novinky. Společnost Smartwings se totiž ocitne v zahraničích rukou. Podle nejnovějších informací ji zakoupila turecká firma Pegasus Airlines, která akvizici oznámila na sociální síti X.
Letecká společnost Pegasus Airlines v pondělí oznámila, že podepsala dohodu o akvizici aerolinek Smartwings a jejich akcionáře ČSA. Turecký dopravce to označil za vzrušující a významný krok vpřed na své cestě k pokračujícímu globálnímu růstu.
"Společně nabídneme našim hostům přístup k více destinacím za dostupné ceny a zároveň jim zajistíme bezproblémový, technologicky podložený a personalizovanější cestovní zážitek. Spojením sil vytvoříme více možností a otevřeme nové obzory radosti z cestování," uvedla firma, která sama sebe považuje za vedoucí nízkonákladovou aerolinku v Turecku.
Podle ekonoma Lukáše Kovandy by mohlo výhledově následovat zlevnění letenek. Charterové lety z Prahy nebo Brna do Španělska či Turecka by mohly zlevnit až o 15 procent, zejména pro velké objednávky od cestovních kanceláří. Expert také zmínil, že společná flotila obou společností bude čítat přes 170 letadel.
"Důležitým faktorem zlevnění by mělo být i to, že Pegasus má jednu z nejmladších a nejúspornějších flotil (většinu tvoři stroje Airbus 320neo), což sníží spotřebu paliva oproti starším boeingům v barvách Smartwings. Navíc turecká aerolinka zajistí know-how ze svého nízkonákladového modelu fungování, včetně dynamické cenotvorby a partnerství s tour operátory," dodal Kovanda.
