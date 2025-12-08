Trump se vzdá vůdčí role v jednáních s Ruskem, tvrdí bývalý vyslanec. USA už poskytnou jen podporu

Bývalý americký velvyslanec při Evropské unii, Gordon Sondland, naznačuje, že Donald Trump si do budoucna přeje, aby Evropa převzala vedoucí roli v jednáních s Ruskem. Jak Sondland prohlásil v pořadu Today na BBC, „Spojené státy mohou poskytnout podporu, USA mohou krýt záda, ale skutečně by měla být v čele Evropa, a k tomu Donald Trump směřuje.“
Sondland uvedl, že Trump chápe, že pokud by jednání probíhalo „jako obvykle“, tedy tak, jak Spojené státy jednaly s Ruskem zhruba posledních třicet let, byly by to USA, kdo by se v jednáních s Ruskem přímo angažoval.
Pokoušely by se vyřešit situaci a pomocí hrozeb donutit Putina k ústupu. Dodal, že pokud by Putin americké požadavky neakceptoval, byly by to Spojené státy, kdo by se ocitl v konfliktu, zatímco by Evropa pouze přihlížela. Tomu se chce Trump tentokrát vyhnout.
Předseda ukrajinského Výboru pro zahraniční záležitosti, Oleksandr Merežko, sdělil BBC Radio 5 Live, že Evropa by měla mít „jednotnou, konsolidovanou pozici při jednání s prezidentem Trumpem“.
Merežko vyjádřil vděčnost Ukrajiny za stálou pomoc a podporu od evropských spojenců a vyhlíží s optimismem dnešní setkání. Avšak pokud jde o Trumpa, Merežko je „extrémně skeptický“ ohledně výsledku vyjednávání a označuje Putinovy požadavky za „absurdní a naprosto nepřijatelné“.
Podle něj je formát, kdy tři evropští lídři spolupracují s Ukrajinou, „extrémně efektivní“ pro komunikaci s USA s cílem „přesvědčit prezidenta Trumpa, aby stál na správné straně dějin“.
Mezitím britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že míří do Washingtonu, kde má jednat se svým americkým protějškem Marcem Rubiem. Očekává se, že Cooperová se zaměří na úsilí o zajištění ukončení války na Ukrajině. Dále by se měla věnovat spolupráci Spojeného království a USA v oblasti globální bezpečnosti a příměří v Gaze.
Britské ministerstvo zahraničí při oznámení cesty uvedlo, že „Spojené království a USA potvrdí svůj závazek k dosažení mírové dohody na Ukrajině.“ K cestě dochází jen pár dní poté, co ministryně oznámila dodatečných 10 milionů liber britských finančních prostředků pro Ukrajinu, určených na podporu oprav energetické infrastruktury.
Mírové rozhovory o Ukrajině v Miami končí s přetrvávajícími otazníky ohledně záruk bezpečnosti a území. Jednání mezi americkými a ukrajinskými vyjednavači o navrhované mírové dohodě s Ruskem skončila tento víkend v Miami bez mnoha nových průlomů. Podle ukrajinských představitelů stále přetrvávají otázky ohledně územních záležitostí a bezpečnostních záruk.
Zdroj: Libor Novák