Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu

Filip Turek je nadále kandidátem na ministra, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání koaliční rady. Turek se nedostavil na pondělní plánovanou konzultaci s prezidentem, protože skončil v nemocnici. Petr Pavel má ke jmenování Turka ministrem výhrady.
Havlíček po pondělním jednání řekl, že seznam s návrhy na členy vlády odpovídá závěrům koaliční rady. Turek by tak měl být i nadále kandidátem na ministra životního prostředí. Dnes nicméně chyběl na plánované konzultaci s prezidentem na Pražském hradě. Skončil totiž v nemocnici.
Šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný sdělil, že zítra by mělo být jasněji o tom, jak na tom Turek zdravotně je. Výměnu kandidáta ze zdravotních důvodů vyloučil. "To by nebylo fér a vůbec jsme o tom neuvažovali," prohlásil.
Sám Turek dnes po poledni zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.
Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.
Místopředseda ANO Havlíček se po jednání s koaličními partnery vyjádřil i k dalšímu postupu ve věci vzniku nové české vlády, kterou ANO utvoří s SPD a Motoristy. "Vše další je v rukou pana prezidenta (Pavla) a pana premiéra (Babiše)," konstatoval.
Tuto otázku dnes adresoval i Pražský hrad. "Prezident zítra jmenuje Andreje Babiše předsedou vlády ČR a následné kroky budou směřovat ke jmenování nové vlády. Termín vzniku kabinetu bude řešit s premiérem a oznámí jej poté, co Andrej Babiš navrhne složení ministrů," uvedla prezidentská kancelář.
Babiš bude od úterý premiérem, potvrdil Hrad. Další postup není jasný
Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření
