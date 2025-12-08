Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. prosince 2025 18:33

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Filip Turek je nadále kandidátem na ministra, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání koaliční rady. Turek se nedostavil na pondělní plánovanou konzultaci s prezidentem, protože skončil v nemocnici. Petr Pavel má ke jmenování Turka ministrem výhrady. 

Havlíček po pondělním jednání řekl, že seznam s návrhy na členy vlády odpovídá závěrům koaliční rady. Turek by tak měl být i nadále kandidátem na ministra životního prostředí. Dnes nicméně chyběl na plánované konzultaci s prezidentem na Pražském hradě. Skončil totiž v nemocnici.  

Šéf poslanců Motoristů Boris Šťastný sdělil, že zítra by mělo být jasněji o tom, jak na tom Turek zdravotně je. Výměnu kandidáta ze zdravotních důvodů vyloučil. "To by nebylo fér a vůbec jsme o tom neuvažovali," prohlásil. 

Sám Turek dnes po poledni zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.

Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.

Místopředseda ANO Havlíček se po jednání s koaličními partnery vyjádřil i k dalšímu postupu ve věci vzniku nové české vlády, kterou ANO utvoří s SPD a Motoristy. "Vše další je v rukou pana prezidenta (Pavla) a pana premiéra (Babiše)," konstatoval. 

Tuto otázku dnes adresoval i Pražský hrad. "Prezident zítra jmenuje Andreje Babiše předsedou vlády ČR a následné kroky budou směřovat ke jmenování nové vlády. Termín vzniku kabinetu bude řešit s premiérem a oznámí jej poté, co Andrej Babiš navrhne složení ministrů," uvedla prezidentská kancelář. 

před 3 hodinami

Babiš bude od úterý premiérem, potvrdil Hrad. Další postup není jasný

Filip Turek

Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření

Už jen s jediným kandidátem na ministra v nové české vládě nemluvil prezident Petr Pavel. Z pondělního jednání se totiž omluvil poslanec Filip Turek (Motoristé), možný příští ministr životního prostředí. Turek se dnes ozval z nemocnice a vysvětlil, co ho trápí. 

před 1 hodinou

Patrik Hezucký

Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2

Česko zasáhla v uplynulém týdnu jedna mimořádně smutná zpráva. Ve věku pouhých 55 let zemřel Patrik Hezucký. Jak následně vyšlo najevo, známého moderátora zabil nádor. Blízké teď čekají smutné povinnosti. Už se přitom objevily první informace o posledním rozloučení s Hezuckým. 

před 1 hodinou

Filip Turek

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump

Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize

Spojené státy stupňují vojenský tlak na Venezuelu a zároveň se potácejí v domácím politickém chaosu. Směs námořních úderů, tajných operací a největšího vojenského shromáždění v Karibiku za desítky let posouvá krizi daleko za rámec běžné diplomacie a přibližuje scénář invaze do země s největšími ropnými zásobami světa. Jakékoli selhání ve Washingtonu tak může mít přímý dopad nejen na Caracas, ale i na ceny paliv a potravin po celém světě.

před 6 hodinami

Filip Turek

před 7 hodinami

Oto Klempíř Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně

Rozhovory s možnými členy příští vlády za Motoristy končí konzultace prezidenta Petra Pavla s kandidáty na ministry. Na Pražský hrad v pondělí dorazili pravděpodobný ministr kultury Oto Klempíř a poslanec Boris Šťastný, jenž má vést nově zřízené ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Dostavit se původně měl i Filip Turek, který se ze zdravotních důvodů omluvil. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Thajské stíhací letouny F-16

Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži

Thajsko zahájilo v pondělí nálety proti Kambodži. Mírový plán, který před pouhými dvěma měsíci uzavřel americký prezident Donald Trump, je tak v ohrožení kolapsu. Obě strany se navzájem obvinily ze zahájení útoků podél sporné hranice v časných ranních hodinách. K tomu došlo po týdnech narůstajícího napětí a dřívějším pozastavení pokroku v dohodě o příměří ze strany Thajska.

před 11 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry

Dnes se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setká v Londýně s klíčovými evropskými spojenci v rámci snahy vedené Spojenými státy o ukončení války na Ukrajině. Setkání se uskuteční v Downing Street a Zelenského přivítají britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. 

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

Poškozená odpalovací rampa

Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru

Ruská kosmická agentura Roskosmos čelí vážnému problému poté, co došlo k poškození odpalovací rampy 31 na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Po startu lodi Sojuz MS-28 s posádkou 27. listopadu 2025 byly v odtokovém kanálu pod rampou nalezeny ohořelé kovové konstrukce. Ukázalo se, že se během startu utrhla a zřítila servisní kabina, klíčová součást startovacího systému, kterou technici využívají k přípravě rakety. Poškození vedlo k okamžitému pozastavení všech startů z tohoto místa, což má vážné důsledky pro provoz Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a ruský kosmický program.

včera

včera

Jindřich Trpišovský

FAČR mluví už jen o dvou jménech v souvislosti s novým koučem národního týmu

Po říjnovém vyhazovu reprezentačního trenéra Ivana Haška, jehož doběhly dlouhodobé nevydařené výkony a výsledky fotbalového národního týmu, se mohlo, že má výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) nějaké řešení. Samotné české fotbalové vedení mluvilo o jako o prioritě o sehnání zahraničního trenéra na uvolněný post s tím, že do konce kvalifikace národní tým povede dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Nyní šéf českého fotbalu David Trunda hovoří už jen o dvou potenciálních kandidátech, přičemž jedním z nich může být současný kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Kdo je však ten druhý, který má být cizincem? A proč skupinu vybírající trenéra národního týmu opustil plzeňský boss Adolf Šádek. Otázek spíš stále přibývá, než aby bylo v tomto ohledu jasno.

včera

včera

USA už neoznačují Rusko za hrozbu. Kreml se raduje

Rusko uvítalo novou Strategii národní bezpečnosti USA prezidenta Donalda Trumpa a označilo ji za „do značné míry konzistentní“ s vizí Moskvy. Třiatřicetistránkový dokument, který americká administrativa představila minulý týden, navrhuje, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“ a neoznačuje Rusko za hrozbu pro Spojené státy.

