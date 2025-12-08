Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry

Libor Novák

8. prosince 2025 9:15

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: president.gov.ua

Dnes se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setká v Londýně s klíčovými evropskými spojenci v rámci snahy vedené Spojenými státy o ukončení války na Ukrajině. Setkání se uskuteční v Downing Street a Zelenského přivítají britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. 

Lídři budou diskutovat o nejnovějším mírovém plánu, který má za cíl ukončit konflikt na Ukrajině. Návrh vznikl během rozhovorů mezi ukrajinskými a americkými představiteli minulý týden na Floridě.

Ukrajinští představitelé se zde setkali s americkými vyjednavači na třídenní rozhovory. Hlavní vyjednavač Zelenského požadoval změny v plánu Bílého domu, který je všeobecně považován za příznivý pro Rusko. Obě strany sice uvedly, že došlo k pokroku, avšak po jednáních americký prezident Donald Trump vyjádřil jisté zklamání ze Zelenského, když tvrdil, že si prezident „ještě nepřečetl návrh“.

Zatímco diplomatické snahy pokračují, nepřestávají ani ruské útoky na Ukrajinu. Během noci bylo zraněno nejméně sedm lidí, když ruské drony zasáhly obytný dům v severovýchodním ukrajinském městě Ochtyrka. Tyto informace podle agentury BBC Monitoring potvrdil gubernátor regionu Oleg Grigorov s tím, že po zásahu dronem byl zasažen bytový dům. Podle ranních zpráv BBC Monitoring jsou hlášeny také oběti a škody v Černihivu a Dněpropetrovsku.

Tyto útoky přichází po nedělních ruských útocích, při kterých zahynuli čtyři civilisté. Prezident Zelenskyj uvedl, že jen za poslední týden byla Ukrajina napadena 1 600 ruskými drony, řízenými bombami a téměř 70 raketami.

včera

Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru

Zdroj: Libor Novák

