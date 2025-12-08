Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření

8. prosince 2025 13:46

Filip Turek
Už jen s jediným kandidátem na ministra v nové české vládě nemluvil prezident Petr Pavel. Z pondělního jednání se totiž omluvil poslanec Filip Turek (Motoristé), možný příští ministr životního prostředí. Turek se dnes ozval z nemocnice a vysvětlil, co ho trápí. 

Turek se z pondělního rozhovoru s hlavou státu omluvil už o víkendu. Na Pražský hrad tak dnes dorazili jen jiní dva kandidáti Motoristů, konkrétně Oto Klempíř a Boris Šťastný. Druhý jmenovaný přinesl prezidentovi písemnou omluvu od zdravotně indisponovaného kolegy.

Sám Turek po poledni zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.

Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.

Turek měl být posledním z možných členů nové vlády, který si promluví s prezidentem. Pavel již zítra jmenuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. S vládním angažmá Turka má však prezident kvůli jeho kontroverzní minulosti problém. 

Motoristé původně navrhovali Turka, který byl jejich volebním lídrem v říjnových sněmovních volbách, na post šéfa diplomacie. Tím se má nakonec stát předseda strany Petr Macinka. Turek by měl stanout v čele ministerstva životního prostředí. 

OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně

Filip Turek

Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum

Nominace Filipa Turka (za Motoristy) na post ministra životního prostředí výrazně polarizuje českou společnost, což potvrdil i předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný v pořadu Otázky Václava Moravce. Toto rozdělení se odrazilo i ve výzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi, kde se ukázalo, že většina dotázaných nepovažuje Turka za vhodného kandidáta na ministra.

Filip Turek Petr Pavel Motoristé

