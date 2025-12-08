Už jen s jediným kandidátem na ministra v nové české vládě nemluvil prezident Petr Pavel. Z pondělního jednání se totiž omluvil poslanec Filip Turek (Motoristé), možný příští ministr životního prostředí. Turek se dnes ozval z nemocnice a vysvětlil, co ho trápí.
Turek se z pondělního rozhovoru s hlavou státu omluvil už o víkendu. Na Pražský hrad tak dnes dorazili jen jiní dva kandidáti Motoristů, konkrétně Oto Klempíř a Boris Šťastný. Druhý jmenovaný přinesl prezidentovi písemnou omluvu od zdravotně indisponovaného kolegy.
Sám Turek po poledni zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.
Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.
Turek měl být posledním z možných členů nové vlády, který si promluví s prezidentem. Pavel již zítra jmenuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. S vládním angažmá Turka má však prezident kvůli jeho kontroverzní minulosti problém.
Motoristé původně navrhovali Turka, který byl jejich volebním lídrem v říjnových sněmovních volbách, na post šéfa diplomacie. Tím se má nakonec stát předseda strany Petr Macinka. Turek by měl stanout v čele ministerstva životního prostředí.
Související
Turek pondělní schůzku s prezidentem Pavlem zrušil
Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum
Filip Turek , Petr Pavel , Motoristé
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize
před 1 hodinou
Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření
před 1 hodinou
OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně
před 2 hodinami
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
před 3 hodinami
Trump se vzdá vůdčí role v jednáních s Ruskem, tvrdí bývalý vyslanec. USA už poskytnou jen podporu
před 4 hodinami
Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži
před 5 hodinami
Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry
před 6 hodinami
Jsem zklamaný, Zelenskyj si mírový návrh dosud nepřečetl, prohlásil Trump
před 7 hodinami
Počasí se příští víkend ochladí. Teploty místy klesnou téměř k nule
včera
Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru
včera
Tajemné historické adventní postavy: Děti neděsil jen čert, ale i ženy s velkými noži
včera
FAČR mluví už jen o dvou jménech v souvislosti s novým koučem národního týmu
včera
Turek pondělní schůzku s prezidentem Pavlem zrušil
včera
USA už neoznačují Rusko za hrozbu. Kreml se raduje
včera
Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum
včera
Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn
včera
Patrik Hezucký měl nádor, který metastázoval do jater, prozradila jeho manželka
včera
Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk
včera
Kvůli Turkovi na mě budou tlačit statisíce lidí. Za Pavlem v pondělí možná nedorazí, tvrdí Macinka
včera
Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila
Vláda Beninu tvrdí, že věrné oddíly vojáků a národní gardy získaly zpět kontrolu poté, co skupina vojáků ve státní televizi ohlásila, že v této západoafrické zemi uchvátila moc. Šlo o zjevný pokus o převrat. Ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari v neděli prohlásil, že pučisté převzali kontrolu pouze nad státní televizí a signál byl přerušen jen na několik minut.
Zdroj: Libor Novák