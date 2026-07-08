Může za to obskurní hádka. V cizině řeší, proč Pavel a Babiš neletěli do Ankary spolu

Lucie Podzimková

8. července 2026 8:24

Petr Pavel a Andrej Babiš
Petr Pavel a Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko nechybí na probíhajícím summitu NATO v turecké Ankaře, což tentokrát neuniklo ani zahraničním médiím. Na jejich stránkách se totiž probírá fakt, že prezident a premiér nedorazili do Turecka společně. Pravdou je, že hlava státu původně vůbec neměla dorazit. 

Obskurní domácí politická hádka se přesunula na mezinárodní scénu. Tak komentuje prestižní americká stanice CNN fakt, že Česko vyslalo na summit NATO dvě "soupeřící" delegace. Jednu tvoří vládní představitelé v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO), druhou vede prezident Petr Pavel.

"Česká vláda nevysvětlila, proč oba muži nemohli cestovat společně, přestože odletěli ze stejného letiště v Praze během necelé hodiny. Roli hrála pravděpodobně personální animozita," uvedla CNN a zmínila, že politici vedli několikaměsíční spor ohledně summitu. Tradice byla dosud taková, že delegaci tvořili prezident i předseda vlády. 

Jak CNN napsala, spor dospěl k Ústavnímu soudu, na který se obrátil Pavel. A ze svého pohledu dobře udělal, protože soud předběžným opatřením umožnil jeho účast na setkání aliančních lídrů. "Premiér oficiálně řekl, že potřebuje větší 'prostor' pro jednání a vysvětlování, proč je Česko jednou z trojice zemí NATO, které neplní závazky ohledně obranných výdajů," dodala americká stanice. 

Pavel před odletem do Ankary zdůraznil, že bude ctít postavení premiéra Babiše jako vedoucího delegace. "Nebudu se s ním prát o židli u předního stolu. Jednání se zúčastním bez pocitu ponížení a frustrace. Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit," nechal se slyšet.

Hlava státu také zmínila, že ji čeká již osmý summit NATO a z toho čtvrtý v roli prezidenta republiky. "Jsem rád, že budu moci být u toho, abych slyšel z první ruky pozici naší vlády i pozici našich spojenců," dodal Pavel.

Letošní summit NATO v turecké Ankaře dnes pokračuje druhým dnem. Turecko hostí jednání představitelů členských zemí aliance podruhé v historii. 

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