Zelenskyj jede na summit NATO s jasným úkolem. Měl by se i setkat s Trumpem

Ukrajina sice není členem NATO, přesto se její prezident Volodymyr Zelenskyj pečlivě připravuje na právě začínající alianční setkání. V Turecku hodlá zatlačit na spojence Kyjeva, aby poskytli další prostředky protivzdušné obrany, které pomohou s obranou proti ruským útokům. Informovala o tom BBC.
Ruské rakety v posledních několika dnech dvakrát drtivě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev, o život přišlo přes 50 civilistů. Protivzdušné obraně se sice v pondělí podařilo zastavit téměř všechny drony, ale proti balistickým raketám je bezmocná. Zneškodnit se nepovedlo ani jednu jedinou.
Ukrajina totiž nemá dostatek raket pro systémy Patriot, aby podobným útokům dokázala čelit. "Je jednoduše absurdní, že v dnešním světě nedosáhla produkce požadované úrovně, aby šlo uchránit lidi od balistického teroru," ulevil si Zelenskyj v pondělním videu.
Ukrajinský lídr bude mít na summitu NATO v Ankaře další příležitost jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tomu chce přednést domněnku, že brutální ruské útoky jsou znakem slabosti Moskvy, takže šéf Kremlu Vladimir Putin by měl čelit tlaku na uzavření spravedlivého míru.
Generální tajemník NATO Mark Rutte zároveň vyzývá členské státy aliance, aby se postaraly o to, aby Ukrajina mohla bránit svou suverenitu, když se jí daří měnit dynamiku na bojišti. Proto se netrpělivě očekává, co dvoudenní jednání Kyjevu přinese.
Na summitu nebude chybět ani česká delegace. Její vládní část tvoří premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a vládní zmocněnec pro NATO Jakub Landovský. Po zásahu Ústavního soudu vyráží do Turecka i prezident Petr Pavel.
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Zdroj: Jan Hrabě