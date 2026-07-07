Zeman se pustil do Pavla a zastal se vlády. Prezidentovi se prý nedá věřit

Exprezident Miloš Zeman se domnívá, že prezident Petr Pavel může na summitu NATO vyjadřovat odlišné názory, než má vláda premiéra Andreje Babiše (ANO), která si nepřála účast hlavy státu na aliančním jednání. Zeman také vyčetl Pavlovi, že se dostal do konfliktu s kabinetem.
Zeman v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyjádřil pochopení pro obavy vládních politiků z toho, že by Pavel mohl vyjádřit odlišné stanovisko. "Prezident tvrdí, že bude jednat v souladu s mandátem vlády. Ale nelze mu tak úplně věřit, protože už teď při návštěvě Estonska toto odlišné stanovisko vyjádřil," uvedl exprezident ještě před aliančním summitem.
Pavlův předchůdce zmínil, že byl jako hlava státu na 80 zahraničních cestách a vládu na nich nikdy nekritizoval. "Podstatou věci je: je přípustné nebo žádoucí, aby dva nejvyšší ústavní činitelé byli na veřejném fóru, jakým je summit NATO, v rozporu a působili tam poněkud směšně? To je otázka, na kterou já jsem si odpověděl. Prezident Pavel má odlišný názor," podotkl.
Pavlovi zároveň vytkl nedostatečný politický cit. "Erudovaný politik by se nikdy nedostal do tohoto konfliktu a snažil by se o rozumnou dohodu za zavřenými dveřmi. Protože politika – řeknete možná bohužel, ale je to tak – se dělá za zavřenými dveřmi," sdělil.
Současný prezident dnes zdůraznil, že bude ctít postavení premiéra Babiše jako vedoucího delegace. "Nebudu se s ním prát o židli u předního stolu. Jednání se zúčastním bez pocitu ponížení a frustrace. Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit," nechal se slyšet.
Pavel před odletem zmínil, že ho čeká již osmý summit NATO a z toho čtvrtý v roli prezidenta republiky. "Jsem rád, že budu moci být u toho, abych slyšel z první ruky pozici naší vlády i pozici našich spojenců," uvedl prezident.
Hlavu státu podle vlastních slov čeká formální jednání, několik bilaterálních jednání s protějšky, fórum obranného průmyslu i neformální večeře lídrů, kam jej pozvala hostitelská země. "Za touto večeří stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident, nemohl bych se tam dostat jinak než na jeho pozvání," vysvětlil politik.
Letošní summit NATO se uskuteční v úterý 7. a ve středu 8. července v turecké Ankaře. Turecko hostí jednání představitelů členských zemí aliance podruhé v historii.
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Zdroj: Libor Novák