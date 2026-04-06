Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.
Zeman na facebookovém profilu informoval, že v minulém týdnu zaslal dopis Orbánovi, kterého označil za přítele. Bývalý český prezident popřál nejviditelnějšímu maďarskému politikovi posledních let úspěch v nadcházejících parlamentních volbách.
"Oceňuji rozhodný způsob, jakým hájíte národní zájmy své země. Maďarsko pod Vaším vedením zároveň brání základní hodnoty, které považuji za evropské: demokracii, svobodu, suverenitu a důstojnost," napsal exprezident.
"Vyjadřuji Vám osobní solidaritu, neboť čelíte bezprecedentním útokům ze zahraničí. Věřím, že tyto útoky odrazíte a Vaši pozici to posílí," dodal předchůdce současného českého prezidenta Petra Pavla.
Maďarsko aktuálně řeší závažný incident, kde byla v neděli nalezena výbušnina u plynovodu TurkStream na srbském území nedaleko hranic s Maďarskem. Orbán na událost reagoval svoláním bezpečnostní rady státu. Kauza se řeší jen několik dní před parlamentními volbami, které proběhnou v neděli 12. dubna.
Orbán, který je předsedou maďarské vlády nepřetržitě od roku 2010, v nich má vážného vyzyvatele. Je jím někdejší člen Orbánovy strany Fidesz Péter Magyar, předseda strany Respekt a svoboda (TISZA).
