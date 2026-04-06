Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Jan Hrabě

6. dubna 2026 14:33

Miloš Zeman
Miloš Zeman

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Zeman na facebookovém profilu informoval, že v minulém týdnu zaslal dopis Orbánovi, kterého označil za přítele. Bývalý český prezident popřál nejviditelnějšímu maďarskému politikovi posledních let úspěch v nadcházejících parlamentních volbách.

"Oceňuji rozhodný způsob, jakým hájíte národní zájmy své země. Maďarsko pod Vaším vedením zároveň brání základní hodnoty, které považuji za evropské: demokracii, svobodu, suverenitu a důstojnost," napsal exprezident. 

"Vyjadřuji Vám osobní solidaritu, neboť čelíte bezprecedentním útokům ze zahraničí. Věřím, že tyto útoky odrazíte a Vaši pozici to posílí," dodal předchůdce současného českého prezidenta Petra Pavla.

Maďarsko aktuálně řeší závažný incident, kde byla v neděli nalezena výbušnina u plynovodu TurkStream na srbském území nedaleko hranic s Maďarskem. Orbán na událost reagoval svoláním bezpečnostní rady státu. Kauza se řeší jen několik dní před parlamentními volbami, které proběhnou v neděli 12. dubna.

Orbán, který je předsedou maďarské vlády nepřetržitě od roku 2010, v nich má vážného vyzyvatele. Je jím někdejší člen Orbánovy strany Fidesz Péter Magyar, předseda strany Respekt a svoboda (TISZA).

před 3 hodinami

Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím

Související

Miloš Zeman se vrátil do pražské kanceláře.

Macinkovy zprávy Hradu nejsou normální, prezident může odmítnout jmenovat ministra, zastal se Zeman Pavla

Bývalý prezident Miloš Zeman se v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS vyjádřil k aktuálnímu napětí mezi Hradem a stranou Motoristé. Ve sporu o nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí se částečně zastal svého nástupce Petra Pavla, když potvrdil, že hlava státu má podle Ústavy právo jakéhokoli kandidáta odmítnout. Zeman tento postoj odvozuje z formulace, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra, přičemž samotné slovo návrh podle něj implikuje možnost jej nepřijmout. Dodal, že by byl pokrytcem, kdyby Pavla za tento postup kritizoval, neboť on sám během svého mandátu postupoval stejně.
Miloš Zeman

Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman se domnívá, že chybu udělali oba hlavní aktéři aktuálního sporu mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Petr Pavel se podle předchůdce v úřadu dopustil dokonce hned několika chyb. Zeman se tak vyjádřil v rozhovoru pro deník Blesk. 

Více souvisejících

Miloš Zeman Viktor Orbán volby v Maďarsku Maďarsko

Aktuálně se děje

před 45 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Írán, ilustrační fotografie.

Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle

Írán reagoval na nejnovější výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který neváhal použít i sprostá slova. Teherán varoval před mnohem ničivější odvetou, pokud Američané a Izraelci zaútočí na civilní cíle. Trump opakovaně hrozí útokem na energetiku a klíčovou dopravní infrastrukturu. 

před 8 hodinami

Květiny

Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad

Po sérii rekordně teplých dní čeká Česko v nadcházejícím týdnu citelné ochlazení a návrat k typickému dubnovému počasí. Pondělí odstartuje s oblačnou oblohou, přičemž v severovýchodní části území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové. Během dne se však oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 11 a 15 °C, na severu Čech bude kolem 10 °C.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

včera

Prezident Trump

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!“ Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

včera

Viktor Orbán

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

včera

včera

Donald Trump

Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.

včera

Snímek odvrácené strany Měsíce Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce

Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.

včera

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi

Maďarsko se nachází na prahu zásadních parlamentních voleb a v ulicích Budapešti je cítit napětí, které mnozí mladí voliči popisují jako historický okamžik. Po šestnácti letech neotřesitelné vlády Viktora Orbána se formuje nová generace, která vyrostla v systému takzvané „iliberální demokracie“ a nyní touží po radikální změně. Pro dvacetiletého Ákose a jeho vrstevníky nejde jen o politiku, ale o samotnou možnost vybudovat si v rodné zemi budoucnost.

včera

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.

včera

Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert

Rusko tento týden již potřetí od začátku své invaze prohlásilo, že plně ovládlo Luhanskou oblast na východě Ukrajiny. Přestože Moskva toto území, které se pokusila nelegálně anektovat, kontroluje téměř celé už od prvního roku války, realita na bojišti vypadá podle nezávislých analytiků i ukrajinských představitelů zcela odlišně.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy