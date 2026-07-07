Další čínská provokace. Japonci nařkli Peking z porušování mezinárodního práva

Čína se v úterý postarala o další napětí v regionu. Čínské a japonské strážní lodě se zapojily do incidentu u souostroví Senkaku, které si nárokují oba státy. Každý z nich popisuje událost jinak, přičemž se navzájem obviňují z porušování mezinárodního práva.
Podle prohlášení japonské pobřežní stráže se poblíž ostrovů nacházely celkem čtyři čínská plavidla, z nichž dvě měly vstoupit do japonských teritoriálních vod a přibližovat se k japonské rybářské lodi. Japonci vyzvali čínské námořníky, aby oblast opustili, což se také nakonec stalo. Podle Tokia došlo při incidentu k porušení mezinárodního práva.
Peking pochopitelně vidí situaci jinak. Podle čínské pobřežní stráže se japonská rybářská bárka ocitla v čínských teritoriálních vodách, takže byla přijata "odpovídající opatření". Rovněž Číňané tvrdí, že vyzvali Japonce, aby neporušovali mezinárodní právo a neprovokovali.
Souostroví Senkaku se skládá z několika neobydlených ostrovů ve Východočínském moři, které spravuje Japonsko jako součást prefektury Okinawa. Ostrovy jsou předmětem dlouhodobého teritoriálního sporu mezi Japonskem, pevninskou Čínou a Tchaj-wanem.
Čína vyvolala napětí podruhé v krátkém sledu. Světová média v pondělí informovala o raketovém testu, kdy jedna z čínských ponorek odpálila balistickou raketu s maketou bojové hlavice v Tichém oceánu. Podle Pekingu šlo o součást rutinního vojenského tréninku.
Austrálie nicméně nařkla Čínu z destabilizace regionu. Peking informoval Canberru s několikahodinovým předstihem o tom, že provede raketový test, přiznalo australské ministerstvo zahraničí. Na raketovou zkoušku reagovalo také Japonsko, které bylo informováno asi hodinu a půl před testem. Tokio se snažilo Peking přesvědčit, aby od plánu upustilo, což se však nepovedlo.
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Zdroj: Jan Hrabě