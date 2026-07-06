Číňané provedli raketový test. Teď čelí kritice ostatních zemí

Lucie Podzimková

6. července 2026 11:28

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: mod.gov.cn

Čínská armáda k nelibosti dalších zemí v regionu provedla raketový test. Jedna z čínských ponorek odpálila balistickou raketu s maketou bojové hlavice v Tichém oceánu. Informovala o tom BBC

Čína uvedla, že raketový test byl součástí rutinního vojenského tréninku a nebyl namířen proti jakékoliv zemi či jakémukoliv cíli. Podle čínského ministerstva zahraničí byl proveden bezpečně a profesionálně. Peking vyzval ostatní země, aby test nedezinterpretovaly. Například Austrálie už ale nařkla Čínu z destabilizace regionu. 

Právě Austrálie před testem podepsala novou smlouvu o obranné spolupráci se sousedním Fidži. Podle BBC tak učinila v reakci na dřívější bezpečnostní pakt Pekingu se Šalomounovými ostrovy, který vyvolal obavy ze vzniku čínské vojenské základny na zmíněném souostroví. 

Peking informoval Canberru s několikahodinovým předstihem o tom, že provede raketový test, přiznalo australské ministerstvo zahraničí. Úřad navzdory tomu vzkázal, že je znepokojen jakýmikoliv kroky, které podrývají stabilitu, mír a bezpečnost v regionu. 

Na raketovou zkoušku čínské armády reagovalo také Japonsko, které bylo informováno asi hodinu a půl před testem. Tokyo se snažilo Peking přesvědčit, aby od plánu upustilo, což se však nepovedlo. 

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Zdroj: Libor Novák

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