Číňané provedli raketový test. Teď čelí kritice ostatních zemí

Čínská armáda k nelibosti dalších zemí v regionu provedla raketový test. Jedna z čínských ponorek odpálila balistickou raketu s maketou bojové hlavice v Tichém oceánu. Informovala o tom BBC.
Čína uvedla, že raketový test byl součástí rutinního vojenského tréninku a nebyl namířen proti jakékoliv zemi či jakémukoliv cíli. Podle čínského ministerstva zahraničí byl proveden bezpečně a profesionálně. Peking vyzval ostatní země, aby test nedezinterpretovaly. Například Austrálie už ale nařkla Čínu z destabilizace regionu.
Právě Austrálie před testem podepsala novou smlouvu o obranné spolupráci se sousedním Fidži. Podle BBC tak učinila v reakci na dřívější bezpečnostní pakt Pekingu se Šalomounovými ostrovy, který vyvolal obavy ze vzniku čínské vojenské základny na zmíněném souostroví.
Peking informoval Canberru s několikahodinovým předstihem o tom, že provede raketový test, přiznalo australské ministerstvo zahraničí. Úřad navzdory tomu vzkázal, že je znepokojen jakýmikoliv kroky, které podrývají stabilitu, mír a bezpečnost v regionu.
Na raketovou zkoušku čínské armády reagovalo také Japonsko, které bylo informováno asi hodinu a půl před testem. Tokyo se snažilo Peking přesvědčit, aby od plánu upustilo, což se však nepovedlo.
1. července 2026 15:30
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Ukrajinská armáda provedla rozsáhlý útok pomocí bezpilotních letounů na ropný terminál v Petrohradu, který je druhým největším městem Ruska. Podle vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se jednalo o cílený zásah do infrastruktury, jež generuje finanční příjmy pro ruské válečné úsilí. Kyjev zároveň oznámil, že se terčem úderu stala také významná ruská námořní základna v této severozápadní oblasti.
Zdroj: Libor Novák