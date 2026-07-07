Trumpovo sdělení se nemění. Češi mají falešný pocit bezpečí, uvedl Pavel

Češi mají falešný pocit bezpečí, protože jsou obklopeni přáteli a spojenci, prohlásil prezident Petr Pavel na jedné z akcí během summitu NATO v Turecku. Vyzdvihl také roli amerického protějška Donalda Trumpa, který tlačí na členské země, aby plnily své závazky.
Pavel na akci Mnichovské bezpečnostní konference při summitu NATO zmínil, že Trump přinesl jiný styl již během prvního mandátu. "Všichni byli v šoku, že řekl, že kdo neplatí, nedostane ochranu. Byla to stejná věc, co říkali předchozí prezidenti – ukázal na Evropu. Ale Trump to řekl velmi ostře. A stejný styl pokračuje i za druhého Trumpova mandátu a sdělení zůstává stejné," zmínil prezident podle webu novinky.cz.
Podle české hlavy státu šlo o potřebný impuls pro Evropu, která teď už chápe, že si musí zajistit vlastní obranu. Ke krajanům měl jednu kritickou poznámku. "Jsme obětí naší velké výhody – jsme obklopeni přáteli a spojenci. To vytváří pocit falešného bezpečí. Mnoho lidí v Česku necítí tlak bezpečnostních hrozeb, na rozdíl třeba od Pobaltí," konstatoval.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ostatně ve víkendovém videu na sociální síti připustil, že česká delegace "dostane sodu a kartáč" za neplnění závazků vůči alianci. "Tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne," podotkl s tím, že se těší na osobní setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Jsem zvědavý, jestli si mě bude pamatovat," poznamenal.
Pavel před odletem zmínil, že ho čeká již osmý summit NATO a z toho čtvrtý v roli prezidenta republiky. "Jsem rád, že budu moci být u toho, abych slyšel z první ruky pozici naší vlády i pozici našich spojenců," uvedl prezident.
Hlavu státu podle vlastních slov čeká formální jednání, několik bilaterálních jednání s protějšky, fórum obranného průmyslu i neformální večeře lídrů, kam jej pozvala hostitelská země. "Za touto večeří stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident, nemohl bych se tam dostat jinak než na jeho pozvání," vysvětlil politik.
Pavel zdůraznil, že bude ctít postavení premiéra Babiše jako vedoucího delegace. "Nebudu se s ním prát o židli u předního stolu. Jednání se zúčastním bez pocitu ponížení a frustrace. Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit," dodal.
Letošní summit NATO se uskuteční v úterý 7. a ve středu 8. července v turecké Ankaře. Turecko hostí jednání představitelů členských zemí aliance podruhé v historii.
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Fotbalové mistrovství světa v zámoří má za sebou první dvě osmifinálová utkání, ze kterých vzešla úvodní čtvrtfinálová dvojice. V prvním se jeden ze spolupořadatelů šampionátu Kanada střetla s ambiciózním africkým celkem Maroka. Přestože to byli Kanaďané, kteří měli po většinu zápasu více ze hry, nakonec to byli Maročané, kteří ve druhém poločasu ukázali, že mají větší kvalitu a dospěli k jasné výhře 3:0. Druhý osmifinálový duel mezi Paraguayí a Francií nabídl ještě ostřejší střetnutí, ale zatímco v prvním zápase se anglický sudí Oliver nebál rozdávat žluté karty jak na běžícím pásu, až to bylo možná někdy na škodu, v tom druhém jako by si karty uzbecký sudí Tantašev zapomněl někde v šatně. Jakkoli celý nejvíce faulující tým tohoto turnaje Paraguay hrála opravdu ošklivý, provokativní, ostrý fotbal, k překvapení všech z toho vyšla bez karty. Francie všechno ale přebila a zaslouženě postoupila do čtvrtfinále, když jediný gól zápasu vstřelil z penalty Mbappé.
Zdroj: David Holub