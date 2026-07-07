Ministerstvo pro místní rozvoj zasáhlo náhlé úmrtí náměstka ministryně

Českou státní správou v úterý otřásla smutná zpráva. Ve věku 51 let zemřel náměstek ministryně pro místní rozvoj Filip Endal, jenž ve vedení úřadu zastupoval Motoristy. Podle ministerstva se jednalo o náhlé úmrtí.
"S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí našeho kolegy, náměstka Filipa Endala," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj v úterý odpoledne na facebooku, kde úřad vyjádřil upřímnou soustrast rodině zesnulého a požádal o respektování jejího soukromí v tomto těžkém období.
"Filip Endal byl respektovaným odborníkem i váženým kolegou, jehož odchod je pro Ministerstvo pro místní rozvoj i všechny, kteří s ním spolupracovali, velkou ztrátou," dodalo ministerstvo.
S obrovským zármutkem a šokem přijal smutnou zprávu předseda Motoristů Petr Macinka. "Byl to skvělý profesionál a nesmírně erudovaný člověk. Je mi strašně líto, že už nestihne dokončit to, co začal. Žádný takový jako Filip Endal už nebude," napsal ministr zahraničí na sociální síti.
Ministerstvo pro místní rozvoj momentálně vede Zuzana Mrázová (ANO), někdejší dlouholetá zastupitelka a starostka severočeské Bíliny.
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Zdroj: Lucie Podzimková