Zelenskyj zmínil, co všechno zvládne Ukrajina. V jedné věci požádal o pomoc

Lucie Podzimková

7. července 2026 17:22

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naplnil očekávání, když využil svého úterního vystoupení na summitu NATO v Turecku, aby vyzval spojence k dodání systémů protivzdušné obrany. Kyjev je potřebuje, aby čelil sílícím ruským útokům ze vzduchu. 

"Jsme schopni všechno ostatní dělat sami, ale pokud jde o protivzdušnou obranu, tak potřebujeme i odhodlání našich partnerů," řekl Zelenskyj spojencům sdruženým v NATO. "Rusko vsází na balistické zbraně. Ti, kdo chtějí mír, musí vsadit na ochranu proti balistickým útokům," vzkázal.

Problémem pro Ukrajinou jsou nedostatečné dodávky raket do systémů Patriot, zatímco ani není jasné, kolik by jich Kyjev potřeboval, aby dokázal účinně čelit ruským balistickým raketám. Ukrajinský prezident proto navrhuje, že by jeho země mohla produkovat vlastní ekvivalent obranných raket s pomocí Severoatlantické aliance. 

Ruské rakety v posledních několika dnech dvakrát drtivě zasáhly ukrajinské hlavní město Kyjev, o život přišlo přes 50 civilistů. Protivzdušné obraně se sice v pondělí podařilo zastavit téměř všechny drony, ale proti balistickým raketám je bezmocná. Zneškodnit se nepovedlo ani jednu jedinou. 

Ukrajinský lídr bude mít na summitu NATO v Ankaře další příležitost jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tomu chce přednést domněnku, že brutální ruské útoky jsou znakem slabosti Moskvy, takže šéf Kremlu Vladimir Putin by měl čelit tlaku na uzavření spravedlivého míru. 

Na summitu nechybí ani česká delegace. Její vládní část tvoří premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a vládní zmocněnec pro NATO Jakub Landovský. Po zásahu Ústavního soudu vyrazil do Turecka i prezident Petr Pavel. 

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