Červencové počasí bude poměrně stabilní, naznačuje nový výhled

Příští týden bude teplejší než ten probíhající, poté se opět nepatrně ochladí. Taková jsou očekávání meteorologů, kteří připravili aktuální dlouhodobý výhled. Nejvíce srážek má pak spadnout na přelomu července a srpna.
Po třech teplotně nadnormálních týdnech, z nichž jeden byl historicky nejteplejší, se očekává, že i tento a příští týden budou teplotně lehce nadprůměrné. Meteorologové očekávají, že se teploty budou pohybovat v blízkosti samé hranice normálních a slabě nadnormálních hodnot.
"V prvním týdnu počítejme s minimy mezi 13 až 14 °C a maximy kolem 25 °C. Druhý předpovědní týden bude nejteplejší, minima zůstanou podobná, nicméně maximální teploty vyskočí o 1,5 až 2 °C. Následující týdny budou v průměru chladnější a měli bychom se v nich přiblížit více hodnotám dlouhodobého teplotního normálu, nicméně maxima zůstanou pravděpodobně v blízkosti 25 °C a minima se příliš oproti předchozímu období měnit nebudou," uvedl hydrometeorologický ústav v aktuálním výhledu.
Co se týká srážek, předpokládá se pozvolný vzestup srážkových úhrnů. Nejchudší na srážky bude probíhající týden. Následující dva týdny mají být normální nebo slabě podnormální s úhrny mezi 5 až 15 mm.
"Jako srážkově nejbohatší se prozatím jeví týden na přelomu července a srpna, kdy by se úhrny měly pohybovat nejpravděpodobněji mezi 10 až 25 mm, nicméně v tomto týdnu je nejistota předpovědi největší," dodali meteorologové.
Experti se domnívají, že období od 6. července do 2. srpna bude jako celek teplotně nepatrně nadprůměrné a srážkově lehce podprůměrné.
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Zdroj: Libor Novák