Babiš a spol. odlétají na summit. Macinka popřál Pavlovi, ať si to užije

Ve dvou skupinách dnes odcestuje česká delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Jako první se na cestu vydali vládní představitelé v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Česko však bude na jednání zástupců členských zemí aliance zastupovat i prezident Petr Pavel.
Vládu bude kromě premiéra Babiše zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a vládní zmocněnec pro NATO Jakub Landovský.
Šéf české diplomacie Macinka v úterý před odletem do Turecka řekl novinářům, že netuší, jaký bude program prezidenta na summitu. "Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si nějaké fotografie," řekl předseda Motoristů.
Podle Babiše se vrcholná akce ponese ve znamení amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Je to vždy zážitek, když je na nějaké akci," konstatoval předseda vlády. "Uvidíme, jestli si mě bude pamatovat, jestli s ním budu mít nějaký kontakt," dodal.
Babiš ve víkendovém videu na sociální síti připustil, že česká delegace "dostane sodu a kartáč" za neplnění závazků vůči alianci. "Tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne," podotkl s tím, že se těší na osobní setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Jsem zvědavý, jestli si mě bude pamatovat," poznamenal.
Premiér považuje současného šéfa Bílého domu za mimořádnou osobnost. "Soukromě je strašně příjemný a galantní. Na tiskové konferenci se ale mění v politické zvíře. Je to obrovský lídr," uvedl předseda vlády.
Babišova vláda si nepřála účast prezidenta na summitu, ačkoliv hlava státu je tradičně součástí delegace. Pavel se proto obrátil na Ústavní soud, jenž předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta dopsal na seznam účastníků.
Letošní summit NATO se uskuteční v úterý 7. a ve středu 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
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Andrej Babiš , Petr Macinka , Petr Pavel , Summit NATO , NATO
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