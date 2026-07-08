Američané opět útočili v Íránu. Revoluční gardy v odvetě cílily na vojenská zařízení

Lucie Podzimková

8. července 2026 9:09

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: defense.gov

Americký prezident Donald Trump je sice na summitu NATO v turecké Ankaře, ale nepochybně sleduje i dění na Blízkém východě, kde se situace v uplynulých hodinách opět vyhrotila. Íránské a americké jednotky na sebe totiž navzájem útočily. 

Americké vojenské velení v noci informovalo, že zahajuje sérii úderů proti Íránu v odvetě za údajné íránské útoky na komerční lodě, které používaly mezinárodní námořní cestu. "Americké údery jsou reakcí na íránské útoky na tři komerční lodě, které pluly Hormuzským průlivem. Íránská agrese byla nedovolená, nebezpečná a byla jasným porušením příměří," uvedla armáda.

Hormuzský průliv je jedinou spojnicí mezi Perským zálivem a oceánem. Jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Podle amerického velení bylo zasaženo více než 80 íránských cílů, a to včetně asi 60 malých lodí íránských revolučních gard. Íránská státní média informovala o útocích na ostrov Kešm či město Bandar Abbas. 

Teherán nenechal noční americké útoky bez reakce. V brzkých ranních hodinách provedl odvetné útoky na americká vojenská zařízení v regionu, konkrétně v Bahrajnu a Kuvajtu. 

K vzájemným útokům došlo navzdory oficiálně platnému příměří. V červnu totiž zástupci obou válčících zemí podepsali memorandum, které má předcházet konečné mírové dohodě. USA souhlasily s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále je však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem. 

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