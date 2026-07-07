Českou odbornou obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel uznávaný psycholog a manželský poradce Petr Šmolka, jenž byl známý i z televizních obrazovek. Šmolka v neděli podlehl těžké nemoci.
O Šmolkově úmrtí informovala například televize Nova, kde se odborník objevoval v pořadech Snídaně s Novou nebo Tabu. "Byl oblíbeným hostem v mnoha českých médiích díky svému smyslu pro humor, který mu však nikdy neubral na odbornosti," uvedla rodina v prohlášení.
Šmolka se proslavil jako psycholog a manželský poradce, přestože chtěl původně studovat matematiku a fyziku. Během studií na gymnáziu jej však zaujala přednáška psychologa, takže se nakonec vydal tímto směrem.
Studium psychologie ukončil v roce 1969. Následně působil jako odborný asistent na katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1978 se přesunul do pražské manželské poradny, která byla v době jeho příchodu jedinou v Česku. Od roku 2007 byl jejím vedoucím.
Šmolka také spoluzaložil a jako prezident dlouhodobě vedl Asociaci manželských a rodinných poradců. Je také autorem příručky partnerského a manželského soužití Muž a žena – návod k použití.
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Zdroj: Jan Hrabě