Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj

30. srpna 2025 13:35

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu a současný poslanec Andrij Parubij byl zastřelen v západoukrajinském městě Lvov. Zpráva o jeho smrti šokovala ukrajinskou politickou scénu a vyvolala okamžitou reakci nejvyšších představitelů země.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle The Guardian potvrdil Parubijovu smrt na sociální síti X, kde vyjádřil hlubokou soustrast jeho rodině a blízkým.

„Ministr vnitra Ihor Klymenko a generální prokurátor Ruslan Kravčenko právě ohlásili první známé okolnosti této strašlivé vraždy ve Lvově. Andrij Parubij byl zabit,“ napsal Zelenskyj.

Ujistil, že do vyšetřování a pátrání po vrahovi byly nasazeny všechny dostupné síly a prostředky.

Informaci potvrdila také poslankyně Iryna Heraščenková ze strany Evropská solidarita, která se k vraždě vyjádřila na sociální síti.

„Náš tým je v šoku. Je to teror,“ uvedla Heraščenková. Zdůraznila, že Parubij byl „jedním ze zakladatelů moderní Ukrajiny, zásadový a slušný, vlastenecký a inteligentní“.

Podle informací serveru The Kyiv Independent přijaly úřady tísňové volání kolem poledne. K incidentu došlo ve lvovské čtvrti Frankivskyi, kde Parubij na následky střelného poranění zemřel přímo na místě činu.

Bližší okolnosti jeho vraždy zatím nejsou známé. 

včera

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

před 35 minutami

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Mahmúd Abbás

USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Robert Fico

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

před 7 hodinami

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.

včera

včera

včera

včera

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

včera

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

včera

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

včera

včera

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

včera

včera

včera

Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové

Do Česka se měly už ve čtvrtek vrátit bouřky, které budou podle předpovědi hrozit i dnes. Meteorologové je očekávají především na východě a ve večerních hodinách, sdělili to na sociálních sítích. 

Zdroj: Jan Hrabě

