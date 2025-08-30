Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj

Bývalý předseda ukrajinského parlamentu a současný poslanec Andrij Parubij byl zastřelen v západoukrajinském městě Lvov. Zpráva o jeho smrti šokovala ukrajinskou politickou scénu a vyvolala okamžitou reakci nejvyšších představitelů země.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle The Guardian potvrdil Parubijovu smrt na sociální síti X, kde vyjádřil hlubokou soustrast jeho rodině a blízkým.
„Ministr vnitra Ihor Klymenko a generální prokurátor Ruslan Kravčenko právě ohlásili první známé okolnosti této strašlivé vraždy ve Lvově. Andrij Parubij byl zabit,“ napsal Zelenskyj.
Ujistil, že do vyšetřování a pátrání po vrahovi byly nasazeny všechny dostupné síly a prostředky.
Informaci potvrdila také poslankyně Iryna Heraščenková ze strany Evropská solidarita, která se k vraždě vyjádřila na sociální síti.
„Náš tým je v šoku. Je to teror,“ uvedla Heraščenková. Zdůraznila, že Parubij byl „jedním ze zakladatelů moderní Ukrajiny, zásadový a slušný, vlastenecký a inteligentní“.
Podle informací serveru The Kyiv Independent přijaly úřady tísňové volání kolem poledne. K incidentu došlo ve lvovské čtvrti Frankivskyi, kde Parubij na následky střelného poranění zemřel přímo na místě činu.
Bližší okolnosti jeho vraždy zatím nejsou známé.
Do Česka se měly už ve čtvrtek vrátit bouřky, které budou podle předpovědi hrozit i dnes. Meteorologové je očekávají především na východě a ve večerních hodinách, sdělili to na sociálních sítích.
Zdroj: Jan Hrabě