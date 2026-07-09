Námořníci opět váhají s cestami přes Hormuzský průliv, potvrzují data

Nové napětí na Blízkém východě, které symbolizují vzájemné americké a íránské údery i slova šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o konci příměří, se projevuje i na aktuálním lodním provozu v Hormuzském průlivu. Znovu se totiž snížil počet komerčních lodí v oblasti.
Lodí, které se snaží proplout Hormuzským průlivem, ubylo poté, co tři tankery čelily útoku v předchozím průběhu týdne. Jen 23 plavidel se vydalo do kritických míst během středy, zatímco před týdnem jich bylo dvojnásobně, konkrétně 47. Informovala o tom britská stanice BBC.
I čísla z minulého týdne přitom výrazně zaostávala za těmi, která byla evidována před začátkem konfliktu mezi Washingtonem a Teheránem. Než boje započaly, proplulo denně průlivem téměř 140 lodí.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Americká armáda na sociální síti uvedla, že v noci na čtvrtek zasáhla přibližně 90 cílů napříč Íránem. Cílem noční operace bylo další oslabení íránských schopností útočit na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Američané cílili na systémy protivzdušné obrany, sklady raket a dronů či vojenskou logistickou infrastrukturu.
"Nejnovější údery navazují na úspěšné provedení ofenzivních úderů v Íránu během předchozí noci," konstatovalo americké velení. Za poslední dvě noci bylo zasaženo celkem 170 íránských cílů.
Iránské islámské revoluční gardy opět reagovaly odvetnými útoky na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu, informovala BBC. Údajně má jít o první fázi odvety, Teherán totiž varoval před útoky na další americké základny v regionu.
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Zdroj: Lucie Žáková