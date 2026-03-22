Norská princezna v dokumentech o Epsteinovi. Zmanipuloval mě, tvrdí

Norská korunní princezna Mette-Marit v novém rozhovoru vysvětlila, proč udržovala styky s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Členka královské rodiny mluví o jeho manipulaci. Princezna zároveň převzala odpovědnost za své chování.
Princezna v rozhovoru pro norskou státní televizi naznačila, že ji Epstein zmanipuloval. "Když jste zmanipulovaná, neuvědomujete si to hned od začátku," podotkla podle BBC. "Je pro mě ohromně důležité, abych převzala odpovědnost za to, že jsem si ho více neproklepla. A převzít zodpovědnost za to, že jsem byla tak zmanipulovaná a podvedená," svěřila se.
Mette-Marit trvá na tvrzení, že nevěděla o tom, že americký finančník je sexuálním delikventem a predátorem. Moderátor kontroval slovy, že již tehdy se taková informace nacházela na Epsteinově profilu na Wikipedii. "Nepamatuju si to. Je to 15 let," reagovala členka královské rodiny.
Korunní princezna v interview konstatovala, že lituje kontaktů s Epsteinem. "Samozřejmě, že bych si přála ho nikdy nepotkat," nechala se slyšet.
Jméno princezny se v dokumentech, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, objevuje ve stovkách případů. Mette-Marit navíc v lednu 2013 strávila čtyři dny v Epsteinově domě v Palm Beach na Floridě. Norské komentátory zároveň zděsil obsah korespondence mezi členkou královské rodiny a finančníkem.
"Projevila jsem špatný odhad a lituji jakéhokoliv kontaktu s Epsteinem. Je to jednoduše trapné," uvedla princezna již v dřívějším prohlášení, kde vyjádřila sympatie a solidaritu s oběťmi. Její kontakty s finančníkem se přesto staly tématem pro norské politiky. Premiér Jonas Gahr Støre prohlásil, že souhlasí s přiznáním Mette-Marit, že měla špatný odhad.
