Norská princezna v dokumentech o Epsteinovi. Zmanipuloval mě, tvrdí

Lucie Podzimková

22. března 2026 21:51

Norská princezna Mette-Marit (autor fotky: Frankie Fouganthin) Foto: Wikimedia Commons

Norská korunní princezna Mette-Marit v novém rozhovoru vysvětlila, proč udržovala styky s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Členka královské rodiny mluví o jeho manipulaci. Princezna zároveň převzala odpovědnost za své chování. 

Princezna v rozhovoru pro norskou státní televizi naznačila, že ji Epstein zmanipuloval. "Když jste zmanipulovaná, neuvědomujete si to hned od začátku," podotkla podle BBC. "Je pro mě ohromně důležité, abych převzala odpovědnost za to, že jsem si ho více neproklepla. A převzít zodpovědnost za to, že jsem byla tak zmanipulovaná a podvedená," svěřila se.

Mette-Marit trvá na tvrzení, že nevěděla o tom, že americký finančník je sexuálním delikventem a predátorem. Moderátor kontroval slovy, že již tehdy se taková informace nacházela na Epsteinově profilu na Wikipedii. "Nepamatuju si to. Je to 15 let," reagovala členka královské rodiny. 

Korunní princezna v interview konstatovala, že lituje kontaktů s Epsteinem. "Samozřejmě, že bych si přála ho nikdy nepotkat," nechala se slyšet. 

Jméno princezny se v dokumentech, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, objevuje ve stovkách případů. Mette-Marit navíc v lednu 2013 strávila čtyři dny v Epsteinově domě v Palm Beach na Floridě. Norské komentátory zároveň zděsil obsah korespondence mezi členkou královské rodiny a finančníkem.  

"Projevila jsem špatný odhad a lituji jakéhokoliv kontaktu s Epsteinem. Je to jednoduše trapné," uvedla princezna již v dřívějším prohlášení, kde vyjádřila sympatie a solidaritu s oběťmi. Její kontakty s finančníkem se přesto staly tématem pro norské politiky. Premiér Jonas Gahr Støre prohlásil, že souhlasí s přiznáním Mette-Marit, že měla špatný odhad. 

Epstein neměl kontakty jen s Andrewem. Pomohl také exmanželce bývalého prince

Související

Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace

Jedna z evropských královských rodin se obává o svou prominentní členku. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette-Marit, která se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou, se znovu zhoršil. Informoval o tom web Topky.sk, který se odvolává na zahraniční zpravodajské agentury. 

Více souvisejících

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Epstein neměl kontakty jen s Andrewem. Pomohl také exmanželce bývalého prince

Židle už se nekýve, ale spadla s ním. Bývalý princ Andrew přišel prakticky o veškerá privilegia v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Jeden z předních britských deníků se nyní rozhodl připomenout, jak se vztah obou mužů vyvíjel. 

