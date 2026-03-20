Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace

Jedna z evropských královských rodin se obává o svou prominentní členku. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette-Marit, která se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou, se znovu zhoršil. Informoval o tom web Topky.sk, který se odvolává na zahraniční zpravodajské agentury.
Princezna tak má chybět během celého programu návštěvy belgického královského páru v Norsku. Královská rodina už v prosinci informovala, že se zdravotní stav Mette-Marit zkomplikoval natolik, že bude muset podstoupit transplantaci plic.
Korunní princezně mohly v uplynulých týdnech přitížit i nově zveřejněné dokumenty týkající se kauzy sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Ukázalo se totiž, že s ním byla v intenzivním kontaktu.
Jméno princezny se v dokumentech, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, objevuje ve stovkách případů. Mette-Marit navíc v lednu 2013 strávila čtyři dny v Epsteinově domě v Palm Beach na Floridě. Norské komentátory zároveň zděsil obsah korespondence mezi členkou královské rodiny a finančníkem.
"Projevila jsem špatný odhad a lituji jakéhokoliv kontaktu s Epsteinem. Je to jednoduše trapné," uvedla princezna v sobotní prohlášení, kde vyjádřila sympatie a solidaritu s oběťmi. Její kontakty s finančníkem se přesto staly tématem pro norské politiky. Premiér Jonas Gahr Støre prohlásil, že souhlasí s přiznáním Mette-Marit, že měla špatný odhad.
Norskou královskou rodinou v poslední době otřásají skandály. Kauza jen těsně předcházela začátku soudu s jejím devětadvacetiletým synem Mariusem Borgem Høibym. Ten čelí více než třem desítkám obvinění ze znásilnění a napadení. Vinu odmítá, případ se má projednávat rovných sedm týdnů.
Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu k národu i mezinárodnímu společenství zdůraznil, že probíhající válka s Íránem bude trvat tak dlouho, „dokud to bude nutné“. Ve spolupráci se Spojenými státy se Izrael podle jeho slov soustředí na tři klíčové cíle: úplnou likvidaci íránského jaderného programu, zničení arzenálu balistických raket dříve, než je Írán stihne ukrýt hluboko pod zem, kde by byly imunní vůči leteckým úderům, a vytvoření podmínek pro to, aby íránský lid mohl získat zpět svou svobodu.
Zdroj: Libor Novák