Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Válka s Íránem otevřela novou frontu v Jemenu, kde do konfliktu v sobotu oficiálně vstoupili šíitští povstalci Húsíové. Skupina podporovaná Teheránem odpálila dvě střely směrem na Izrael, čímž naplnila své měsíční hrozby. Kromě přímých útoků navíc varovala, že by mohla uzavřít klíčovou námořní cestu u jižního vstupu do Rudého moře, což vyvolává obavy z drastického narušení globálního obchodu a dodávek ropy.
Húsíové, známí také jako Ansar Alláh (Partizáni Boží), ovládají hlavní město Saná i většinu jemenského pobřeží Rudého moře. Jako součást íránské „osy odporu“ disponují vyspělou raketovou technologií a drony. Ačkoliv jejich dosavadní útoky na Izrael měly v letech 2023 až 2025 jen minimální dopad – z téměř 400 vyslaných raket a dronů zemřel pouze jeden člověk – jejich skutečná síla spočívá v možnosti ochromit námořní dopravu.
Právě hrozba uzavření průlivu Báb al-Mandab, širokého v nejužším místě jen 29 kilometrů, představuje pro světovou ekonomiku obrovské riziko. Tudy prochází téměř 15 % světového námořního obchodu. Předchozí narušení dopravy v této oblasti mezi lety 2023 a 2025 stálo podle odhadů zhruba 20 miliard dolarů ročně, neboť lodě musely obeplouvat Afriku, což cestu prodloužilo o dva týdny a zvýšilo náklady na pojištění.
Současná situace je však ještě kritičtější než v minulosti. Vzhledem k tomu, že Írán již blokuje většinu dopravy v Hormuzském průlivu, stalo se Rudé moře pro Saúdskou Arábii hlavní exportní trasou. Rijád nyní posílá svou ropu ropovody do přístavu Yanbu právě v Rudém moři. Jakýkoli útok Húsíů na tamní tankery nebo přístavy, jako je Džidda, by mohl způsobit nekontrolovaný růst cen ropy na světových trzích.
Izraelská armáda potvrdila, že je na válku na více frontách připravena, ačkoliv konkrétní odvetné plány nezveřejnila. Podle analytiků se Izrael často uchyluje k opožděným, ale drtivým reakcím zaměřeným na likvidaci nejvyššího vedení nepřítele. Húsíové se tak sice snaží podpořit Írán a ukázat loajalitu k palestinské věci, ale riskují, že se stanou terčem cílené kampaně zaměřené na jejich „dekapitaci“.
Vůdce povstalců Abdel-Malik Húsí v projevu zdůraznil, že Írán byl jediným státem, který stál na jejich straně během dlouholeté války se Saúdskou Arábií, a nyní nastal čas mu tuto věrnost oplatit. Analytici se však domnívají, že Húsíové se zatím snaží omezit agresi tak, aby nevyvolali přímou pozemní odpověď Spojených států nebo nový otevřený konflikt s Rijádem.
Zatímco Pákistán hostí jednání ministrů zahraničí Turecka, Egypta a Saúdské Arábie o deeskalaci, velké přepravní společnosti jako Maersk se průlivu Báb al-Mandab preventivně vyhýbají. Pokud by došlo k úplné blokádě obou klíčových průlivů – Hormuzu i Báb al-Mandabu – získal by Írán a jeho spojenci faktickou kontrolu nad tokem energie a zboží z celého regionu, což by mělo nedozírné následky pro globální stabilitu.
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti
před 16 minutami
Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?
před 1 hodinou
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
před 2 hodinami
Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici
před 4 hodinami
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
před 5 hodinami
USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti
před 6 hodinami
Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí
před 8 hodinami
Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce
před 9 hodinami
Ukrajinská armáda zintenzivnila operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu
před 10 hodinami
Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku
před 12 hodinami
Předpověď počasí na příští týden: V noci se do Česka vrátí mrazy
včera
V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem
včera
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
včera
Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby
včera
Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy
včera
Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5
včera
Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv
včera
Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem
včera
Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži
včera
Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka
včera
Dnes v noci začne platit letní čas. Ručičky se posunou o hodinu dopředu
Už dnes v noci dojde k přechodu na letní čas, což znamená jediné – ručičky hodinek se ve dvě hodiny ráno posunou o šedesát minut vpřed. Tato změna nás připraví o hodinu spánku, což pocítí zejména lidé, kteří musí v neděli brzy ráno vstávat do zaměstnání.
Zdroj: Libor Novák