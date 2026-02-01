Olympiáda pod tlakem: V Itálii se protestuje proti ICE, v Epsteinových dokumentech figuruje jméno šéfa výboru

Představitelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) připustili, že přípravy na nadcházející zimní olympijské hry v Miláně a Cortině provází „rušivé a smutné“ okolnosti.
Atmosféru před zahájením totiž ovládly protesty proti přítomnosti agentů amerického imigračního úřadu (ICE) v Itálii a také zveřejnění dokumentů v kauze Epstein, v nichž figuruje šéf organizačního výboru pro olympiádu v Los Angeles 2028 Casey Wasserman. Předsedkyně MOV Kirsty Coventry přesto věří, že jakmile hry v pátek začnou, převládne jejich „magie a duch“.
Coventry odmítla přímo komentovat demonstrace v milánských ulicích, které jsou namířeny proti americkým agentům a údajnému „plíživému fašismu“ v USA. Stejně tak se nevyjádřila k situaci Caseyho Wassermana, který se musel omluvit za flirtující e-maily zaslané Ghislaine Maxwellové v roce 2003. Předsedkyně uvedla, že s Wassermanem nemluvila a výbor nyní monitoruje média, protože se v uniklých spisech údajně objevilo i jméno dalšího člena MOV.
Podle Coventry jsou podobné komplikace před zahájením her běžné, ať už šlo v minulosti o virus zika nebo pandemii covidu-19. Věří, že ve chvíli, kdy sportovci začnou soutěžit, svět se opět soustředí na to podstatné a nechá se inspirovat výkony olympioniků. Protesty v Miláně přitom nabraly na síle v sobotu, kdy se na náměstí Piazza XXV Aprile sešly stovky lidí. Starosta Milána Giuseppe Sala již dříve prohlásil, že agenti ICE, kteří mají doprovázet amerického viceprezidenta J. D. Vance, nejsou ve městě vítáni.
Kromě politických a etických sporů se organizátoři potýkají i s časovou tísní při dokončování sportovišť. Výkonný ředitel olympijských her Christophe Dubi potvrdil, že práce na hokejové aréně Milano Santagiulia s kapacitou téměř 12 tisíc diváků probíhají až do poslední chvíle. Ačkoliv se stále intenzivně uklízí a dokončují úpravy, Dubi ocenil nasazení dělníků, kteří dokázali halu postavit ve velmi krátkém čase navzdory pozdnímu začátku stavby.
Zdroj: Libor Novák