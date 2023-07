Orbán pobouřil Slováky "nepřijatelnými" výroky, Bratislava si předvolává velvyslance

Orbán o víkendu zkritizoval maďarskou menšinu na Slovensku za to, že ačkoliv tvoří desetinu obyvatelstva v zemi, tak si není schopná zabezpečit zastoupení v parlamentu. Označil to za absurdní situaci.

"Žije tam půl milionu Maďarů. Nemůžeme říct, že kvůli Slovákům se nedokážeme zmobilizovat, i když i oni dělají různé spekulace. To už je ale součást života," prohlásil maďarský premiér. Příslušníky menšiny pokáral za slabý výkon, pokud chtějí něco z "odtržených částí země" udělat pro svou vlast.

"Československo (a následně Slovensko) či Maďarsko jsou stejnými nástupnickými státy Rakousko-Uherska. Od dnešního Maďarska tedy nemohlo být nic odtrženo," reagovalo slovenské ministerstvo zahraničí podle TASR. Šíření podobných narativů jde podle něj proti dobrým sousedským vztahům a stabilitě v regionu.

Bratislava považuje jakékoliv zpochybňování územní integrity či suverenity za absolutně nepřijatelné. "Opakujeme proto, že máme zájem o normální a klidné vztahy s Maďarskem, ale s respektem a vnímáním vzájemných citlivostí. Aktuální vyjádření maďarského premiéra nejdou tímto směrem," dodala slovenská diplomacie.

Budapešť kritizují i slovenští politici. "Je nepřijatelné, aby náš jižní soused jakýmkoliv způsobem zpochybňoval suverenitu a územní celistvost Slovenské republiky. Slova Viktora Orbána jsou ještě vážnější, protože Rusko už druhý rok vede agresivní válku na Ukrajině. Orbánův výrok totiž zní jako vzkaz Slovákům, že odtržené území si mohou Maďaři kdykoliv vzít, a to dokonce s dodatkem, že Viktor Orbán je přítelem Vladimira Putina," konstatoval předseda SaS Richard Sulík.

Podle předsedy SNS Andreje Danka to maďarský premiér přehnal. "Věřím, že to byla slova v emocích. Tak zkušenému politikovi by se to ale stávat nemělo," poznamenal Danko s tím, že hranice jsou svaté a neměnné.