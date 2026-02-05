OSN stojí před kolapsem, varoval Guterres. Podle nejhorších scénářů nastane za pár měsíců

Libor Novák

5. února 2026 9:24

António Guterres
António Guterres Foto: president.gov.ua

Generální tajemník OSN António Guterres varoval členské státy, že organizaci hrozí „bezprostřední finanční kolaps“. V dopise, který obdrželi velvyslanci koncem ledna, Guterres uvádí, že kombinace neuhrazených příspěvků a zastaralých rozpočtových pravidel ohrožuje samotnou existenci této globální instituce. Podle nejhorších scénářů by OSN mohla vyčerpat veškerou hotovost již v červenci letošního roku.

Hlavním důvodem prohlubující se krize je odmítání některých států platit povinné odvody do řádného rozpočtu i na mírové mise. Přestože Guterres v dopise konkrétní země nejmenoval, největším přispěvatelem jsou tradičně Spojené státy, které v současnosti pod vedením Donalda Trumpa ustupují od multilateralismu. USA odpovídají za 22 % rozpočtu, následovány Čínou s 20 %. Podle úředníků OSN však Washington v současnosti dluží miliardy dolarů na řádných poplatcích i platbách za mírové operace.

Prezident Trump již dříve kritizoval efektivitu OSN a založil vlastní iniciativu nazvanou Rada míru, která podle některých pozorovatelů může roli OSN dále oslabit. Tato situace se odráží v rekordní výši nesplacených závazků, které ke konci roku 2025 dosáhly částky 1,57 miliardy dolarů. Guterres zdůraznil, že krize likvidity již nyní vážně ohrožuje realizaci schválených programů a humanitární pomoci po celém světě.

Kromě výpadků v příjmech generální tajemník poukázal na problematické rozpočtové pravidlo, které OSN nutí vracet nevyčerpané prostředky zpět členským státům. Guterres tento proces označil za „kafkovský cyklus“, v němž je organizace nucena vracet hotovost, kterou fakticky nemá k dispozici. Tato byrokratická zátěž brání vytvoření finančních rezerv a činí hospodaření OSN extrémně křehkým.

V rámci úsporných opatření již členské státy souhlasily se snížením rozpočtu pro rok 2026 o přibližně 7 % na výsledných 3,45 miliardy dolarů. Guterres také loni ustavil reformní pracovní skupinu s názvem UN80, která má za cíl zefektivnit provoz a snížit náklady před nadcházejícím 80. výročím založení organizace. Šéf OSN však varoval, že bez okamžitého splacení dluhů nebo zásadní změny finančních pravidel ani tyto škrty kolapsu nezabrání.

Dopis uzavírá naléhavou výzvou, aby členské státy buď v plné výši a včas splnily své finanční závazky, nebo schválily hloubkovou reformu rozpočtových mechanismů. OSN, založená v roce 1945 s cílem udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, se nyní nachází v situaci, kdy její funkčnost závisí na ochotě velmocí nadále financovat její globální aktivity.

OSN António Guterres

