Pád letadla s Prigožinem: Na palubě mohly bouchnout granáty, řekl Putin

"Šéf vyšetřovacího výboru Ruské federace mi před několika dny podal zprávu. V tělech obětí leteckého neštěstí se našly úlomky ručních granátů. K žádnému vnějšímu zásahu do letadla nedošlo - to je již potvrzený fakt," uvedl Putin na setkání Valdajského mezinárodního diskusního klubu v Soči.

Podle listu The Guardian tím ruský prezident zřejmě vyvrátil tvrzení nejmenovaných amerických představitelů, kteří krátce po havárii uvedli, že podle nich bylo letadlo sestřeleno. Putin také poznamenal, že vyšetřování stále probíhá.

Neuvedl, co bylo příčinou havárie, avšak z jeho prohlášení by mohlo vyplývat, že letadlo se zřítilo v důsledku náhodného výbuchu granátu. Samotní vyšetřovatelé o příčině pádu letadla dosud veřejně neinformovali.

O tom, že ke katastrofě letadla s Jevgenijem Prigožinem a dalšími předními členy žoldnéřské Wagnerovy skupiny nemuselo dojít náhodou, se spekuluje už delší dobu. Vyplývá to z prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého citovala ruskojazyčná verze BBC.

Putin je na dně, jako člověk i jako politik. Zabil Prigožina, alespoň podle našich informací," řekl ukrajinský prezident v Kyjevě. "Na Ukrajině jsme smutek neměli, pro nás je to o jednoho teroristu méně," dodal.

Zelenskyj také uvedl, že morálka Rusů po smrti vůdce wagnerovců klesla. "Domnívám se, že tato ochrana, která kryje životy žoldáků, wagnerovců, je ztracena. To je pro nás rozhodně výhoda," řekl ukrajinský prezident.

Letadlo s Prigožinem na palubě se koncem srpna zřítilo v Tverské oblasti a příčina neštěstí není dosud známá. Nevyjádřili se k ní ani vyšetřovatelé.

Na internetu a v médiích se ale objevily spekulace, zejména v souvislosti s Prigožinovými konflikty s prezidentem Vladimirem Putinem, že letoun mohl být sestřelen nebo že na jeho palubě mohla explodovat bomba. Podle některých ruských médií je právě tato možnost nyní považována za nejpravděpodobnější.

Kreml sám připustil, že ke katastrofě letadla s Prigožinem a dalšími předními členy žoldnéřské Wagnerovy skupiny mohlo dojít úmyslně. Odmítá ale zapojení mezinárodních vyšetřovatelů do zkoumání neštěstí. Podle serveru Guardian to potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který přitom dříve odmítal, že by za jeho smrtí stál Kreml.

"Je zřejmé, že se zvažují různé verze, včetně verze – víte, o čem mluvím – úmyslného zvěrstva," přiznal. Odmítl však zahraniční zapojení do vyšetřování. "Vyšetřování letecké katastrofy je ruským vyšetřováním a o mezinárodním vyšetřování nemůže být řeč," dodal mluvčí.

Podle řady lidí je ale Kreml za katastrofu zodpovědný. Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj označil pád letadla s Prigožinem za teroristický čin a obvinil z něj také Putina. Navalnyj také varoval před potenciální hrozbou občanské války v Rusku, uvedl server Meduza.

Navalnyj posměšně komentoval Prigožinovu naivitu, když důvěřoval Putinovým slovům, přičemž podle opozičníka nemá Putin žádnou čest. Navalnyj kritizoval i ty, kdo věří v dovednosti tajných služeb, protože podle něj "putinovi zabijáci" jsou schopni nejvýše sestřelit nebo odpálit civilní letadlo nad Ruskem, čímž by spáchali teroristický útok a zabili nevinného pilota a letušku.

Podle Navalného prezidenti, jak ruský, tak běloruský, slíbili Prigožinovi a jeho lidem bezpečnostní záruky, avšak nakonec je zradili. Navalnyj naznačil, že v očích příznivců Prigožina je Putin závistivý a závidí popularitu ruských hrdinů u lidu i u armády, což by mohlo být důvodem pro to, že je chtěl zlikvidovat. Tímto způsobem se Prigožin a jeho zástupce stali mučedníky a legendami mezi ruskými občany.

Reportéři serveru Meduza také už dříve uvedli, že za havárií letadla stojí cizí zavinění. "Na jednom videozáznamu z havárie je zachycen oblak, který připomíná střelu země-vzduch. Očití svědci na videích sdílených na internetu hovoří o dvou explozích, které havárii předcházely. Běžnou praxí je vypustit proti jednomu cíli dvě rakety protivzdušné obrany, aby se zvýšila šance na zásah," píší.

Některé trosky podle dostupných fotografií obsahují díry, které „mohly být způsobeny úlomky bojové hlavice rakety země-vzduch. "Podle Flightradar24 dosáhlo letadlo před pádem výšky 28 000 stop. Mnoho systémů protivzdušné obrany není schopno zasáhnout letadla v této výšce. Například pro někoho na zemi například ukrajinské speciální jednotky by byl zásah pomocí přenosného systému protivzdušné obrany prakticky nemožný," pokračuje nezávislý server.

"Určení, zda Prigožinovo letadlo sestřelila bomba, nebo raketa, má zjevně politický význam. Pokud byla příčinou raketa země-vzduch, nebude pochyb o tom, že za sestřelení a zabití nejznámějšího žoldnéřského vůdce v zemi je odpovědná ruská armáda. Bomba na palubě letadla naproti tomu umožňuje prakticky jakéhokoli viníka," popisuje Meduza.

Západní zpravodajské služby se také snaží zjistit, jak Prigožin zemřel. Že zahynul při letecké havárii je zcela zřejmé, proč ale k tragédii došlo jasné není. Britská tajná služba míní, že za smrtí významného kritika Kremlu může stát stejný agent GRU, jako za výbuchem ve Vrběticích nebo otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala. Schopnosti a zkušenosti na to má – GRU i agent.

Za smrtí Prigožina může stát stejný muž jako za otravou dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce 2018 – generálmajor Andrej Averjanov. Podle MI6 vedl Averjanov operaci s cílem nahradit 20 tisíc wagnerovců v Africe ruskými vojáky a s Prigožinem měl "dlouhodobě nepřátelské vztahy". Server Ukrainska Pravda uvádí, že ukrajinská rozvědka vyšetřuje, zda to nebyl právě on, kdo za havárií letadla s předními představiteli wagnerovců stál.

Tyto informace přicházejí poté, co letečtí experti zjistili v pádu Prigožinova letadla řadu nesrovnalostí. Například křídlo letounu se nacházelo několik kilometrů od místa havárie, zřítilo se z oblohy doslova po částech.

"Letadlo se zjevně rozpadlo za letu po nějaké katastrofické události ve výšce. Doslova spadlo na zem jako láhev od coly, zcela neovladatelné a bez částí křídel. Nová letadla, jako je toto, se takto nerozpadají, pokud se nestalo něco zlého," vylíčil letecký expert Jeff Guzzetti podle stanice NBC .

Averjanov je členem ruské Hlavní správy rozvědky, lépe známou pod zkratkou GRU. Dokonce toho samého týmu, který stojí nejen za otravou Skripalových, ale i výbuchu v muničním skladu Vrbětice.