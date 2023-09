Stoltenberg: Ukrajina při protiofenzivě získává půdu pod nohama. U Robotyne byl zničen první Challenger

Ukrajinská protiofenzíva dále postupuje vpřed. Tyto zprávy potvrdil také generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. „Ukrajina navzdory obtížným bojům pomalu získává půdu pod nohama,“ uvedl v projevu před Evropským parlamentem podle americké stanice CNN . Stoltenberg se zmínil o průlomu. „Jsou to těžké boje, obtížné boje, ale podařilo se jim prolomit obranné linie ruských sil,“ dodal.

Potvrdil tak týden stará slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Ukrajinské síly postupují vpřed. Navzdory všemu a bez ohledu na to, co kdo říká, postupujeme, a to je nejdůležitější. Jsme v pohybu,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X, dříve známé jako Twitter.

Podle mluvčího Rady pro národní bezpečnost USA Johna Kirbyho ukrajinská armáda skutečně zaznamenává významný pokrok. „Ukrajinské síly dosáhly v předchozích třech dnech významného pokroku a dosáhly určitých úspěchů proti druhé linii ruské obrany,“ uvedl v návaznosti na slova Zelenského.

Nová zpráva Institutu pro studium války (ISW) informuje o úspěších protiofenzívy v západní Záporožské oblasti. Ukrajinské síly zde podle geolokačních záběrů postoupily podél zákopové linie západně od města Verbove, které leží asi dvacet kilometrů od Orichivu – odkud protiofenzíva začala.

Těžké boje probíhají na linii Robotyne-Verbove, ukrajinské síly se podle všeho snaží prorazit směre k Novoprokopivce, ležící asi dva kilometry jižně od nedávno dobyté vesnice. „Ruské síly se stáhly ze šedé zóny, aby si zajistily takticky výhodnější pozice na okraji osady,“ upřesnil vedoucí okupační správy Záporožské oblasti Jevgenij Balickij.

Je tak v rozporu s tvrzením různých válečných blogerů. Ti totiž tvrdí, že Rusové stále udržují kontrolu nad jižní části Robotyne. Ukrajinské síly však její dobytí potvrdily k 28. srpnu. „Dělostřelecká palba z velké části zničila Robotyne, a velká část toho, co z osady zbylo, je proto pravděpodobně sporná,“ píší ruské zdroje.

Rusům se ale podařilo zničit první britský tank Challenger. „Ruské síly zničily poblíž Robotyne britský tank Challenger, ukrajinská posádka dělostřelecký úder přežila,“ potvrdil nový britský ministr obrany Grant Shapps slova ruských blogerů.