Španělská společnost rekrutuje dobrovolníky pro ukrajinskou armádu. Na zájemce klade přísné nároky

Nejtěžší zkouška pro tyto dobrovolníky sestává ze cvičného držení vybojované klíčové pozice. Kvůli tomu musí na strategickém bodu rekruti strávit dvě noci a tři dny beze spánku. „Z celého kurzu je to zkouška s největším počtem odpadlíků,“ uvedl ředitel a hlavní školitel společnosti Francisco Galván.

Dalšími „jednoduššími“ úkoly jsou běh s vojenskou technikou na ramenou, obsazování a čištění obsazených zákopů a zátěžové testy v „nepřátelském prostředí“. Tento výcvik dobrovolníka stojí sedm set eur a vyzkouší si, co se bude dít na bojišti.

Cena, kterou zájemce zaplatí, se podle společnosti zaplatí ve chvíli podpisu smlouvy s ukrajinským ministerstvem obrany. V přepočtu si bojovník přijde až na 83 tisíc měsíčně, pokud vstoupí do elitních jednotek. Asi 68 tisíc dostane za boj v první linii, za práci v zázemí pak 43 tisíc.

Uchazeč však musí mít minimálně dvouletou praxi v bezpečnostních složkách, ať už je to policie či armáda. „Tento kurz není určen pro lidi, kteří přicházejí od nuly, nebylo by možné někoho vyškolit za pouhých pět dní. To, co děláme, je, že hodnotíme, zda dotyčný skutečně umí a může bojovat na Ukrajině,“ upozornil ředitel G.O.A.. Uchazeč rovněž musí mít čistý trestní rejstřík.

Společnost ze Španělska ale necvičí bojovníky pouze na Ukrajinu. „Naše společnost má kontakty na ministerstva obrany po celém světě, včetně Ukrajiny. Děláme to tak, že vyhodnotíme člověka, který má zájem bojovat, a dáme mu kontakty, aby se s nimi mohl spojit,“ popsal Galván.

Musí ale jít o iniciativu dobrovolníka, jak upřesnil. „Je to dobrovolník, kdo jim musí zavolat přímo, ale naše kontakty na něj čekají. Pak se prokáže ověřovacím certifikátem a má práci.“

Tímto se společnost vyvaruje klasifikaci coby soukromý bezpečnostní a obranný dodavatel, jinými slovy soukromá vojenská společnost – službě podobné Wagnerově skupině. „Máme lidi, kteří bojují na Ukrajině. Jeden z nich se vrátil na několik měsíců do Španělska, aby si odpočinul, a tehdy se ho ukrajinští představitelé zeptali, zda by mohl verbovat lidi do války,“ dodal Galván.

Jak přiblížil server Euronews , ukrajinská armáda čerstvé vojáky nutně potřebuje. Řada jejích vojáků je vyčerpaná, vysoký je i počet obětí. Podle dostupných odhadů v současnosti v ukrajinských ozbrojených silách slouží 500 tisíc mužů – tedy dvakrát více než před válkou. Oběti nejsou vyčíslené, ale americká rozvědka spekuluje o 190 tisících včetně zraněných.

Program náboru do ukrajinské armády ze zahraničí probíhá už od března loňského roku. Počet osob, které opravdu nastoupily, není veřejný. „Přichází mnoho lidí bez výcviku, takže ministerstvo hledá specializovanější dobrovolníky,“ upozornil Galván.