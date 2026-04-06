Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu.
Podle zdroje agentury je nutné se na všem dohodnout ještě během pondělního dne. Návrh má podobu memoranda. Plán počítá s příměřím po dobu 45 dnů a dvěma fázemi, které by vedly k úplnému ukončení konfliktu mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně.
Pákistán je během jednání v kontaktu s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, speciálním vyslancem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím. Návrh předpokládá zastavení bojů, znovuotevření Hormuzského průlivu a uzavření rozsáhlejší dohody během 15 až 20 dní. Závěrečná jednání by měla proběhnout s očí do očí v Islámábádu.
Američané, Íránci ani Pákistánci zatím nechtějí rozhovory komentovat. Teherán dříve sdělil, že chce permanentní příměří a záruky, že Američané a Izraelci nezaútočí znovu. Zároveň se očekává, že případná finální dohoda bude obsahovat íránský závazek neusilovat o výrobu jaderných zbraní.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých hodin znovu pohrozil íránskému režimu. "Úterý bude v Íránu dnem elektráren a dnem mostů, všechno v jednom. Nic takového tu ještě nebylo," napsal na sociální síti Truth Social. "Otevřete ten zas**ný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Uvidíte," pokračoval.
Šéf Bílého domu následně zveřejnil ještě další příspěvek, jehož prostřednictvím připomněl, že ultimátum, které Teheránu dal, potrvá do úterý. Pro televizní stanici Fox News zároveň řekl, že existuje dobrá šance na uzavření dohody během pondělního dne. Nicméně dodal, že zvažuje, že v Íránu všechno odpálí do vzduchu.
Teherán na nejnovější Trumpovo vyjádření reagoval po svém. Američany a Izraelce varoval mluvčí nejvyššího operačního velení íránské armády. "Pokud se budou opakovat útoky na civilní cíle, další fáze naší ofenzivy a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší," stojí v prohlášení mluvčího podle BBC.
Související
Írán , Americká armáda (U.S. ARMY) , USA (Spojené státy americké) , Izrael , Pákistán , J. D. Vance , Steve Witkoff , Abbás Arakčí
Aktuálně se děje
Zdroj: Libor Novák