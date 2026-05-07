Po cestujících z MV Hondius pátrají úřady z celého světa. Kolik jich je přitom nikdo neví

Libor Novák

7. května 2026 14:31

MV Hondius Foto: Oceanwide expeditions

Zdravotní úřady po celém světě zahájily rozsáhlé pátrání po desítkách cestujících, kteří opustili výletní loď MV Hondius zasaženou hantavirem. K výstupu skupiny pasažérů došlo 24. dubna na odlehlém ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku, tedy dříve, než byla nákaza oficiálně potvrzena.

Údaje o přesném počtu osob se rozcházejí. Zatímco provozovatel lodi, společnost Oceanwide Expeditions, hovoří o 29 lidech nejméně 12 národností, nizozemská vláda uvádí až 40 osob. Mezi těmi, kteří britské zámořské území využili jako únikovou cestu, byla i 69letá Nizozemka, která později zemřela v Jihoafrické republice, a švýcarský občan, u něhož již testy hantavirus potvrdily.

Dosavadní bilance tragédie zahrnuje tři mrtvé. Dva lidé zemřeli přímo na palubě lodi, která před měsícem vyplula z Argentiny. Ve středu pak proběhla evakuace dalších tří osob v blízkosti Kapverd. Mezi nimi byl 56letý britský průvodce Martin Anstee, který je ve stabilizovaném stavu, 41letý nizozemský člen posádky (lodní lékař) a 65letý Němec.

Společnost Oceanwide Expeditions ve svém prohlášení zdůraznila, že první případ nákazy byl potvrzen až 4. května. Uvedla také, že již kontaktovala všechny hosty, kteří plavidlo opustili. Skupina zahrnovala mimo jiné sedm Britů, šest Američanů a občany Kanady, Německa, Singapuru či Turecka. Loď nyní směřuje ke Kanárským ostrovům, kde proběhnou přísné karanténní a screeningové procedury.

Světová zdravotnická organizace (WHO) aktuálně eviduje osm případů – tři potvrzené a pět podezření. Vyšetřování se soustředí i na okolnosti úmrtí manžela zmíněné Nizozemky, který zemřel na palubě již 11. dubna. Jeho žena se před smrtí pokusila nastoupit na let společnosti KLM z Johannesburgu do Amsterdamu, ale kvůli prudkému zhoršení stavu nebyla k přepravě připuštěna.

V souvislosti s tímto případem skončila v amsterdamské nemocnici s příznaky hantaviru také letuška KLM, která s nemocnou ženou přišla do kontaktu. Nizozemský institut pro veřejné zdraví nyní rozesílá dopisy ostatním cestujícím z dotčeného letu s žádostí, aby se podrobili zdravotnímu monitoringu.

Opatření přijímají i další země. Singapur izoloval a testuje dva muže, kteří cestovali stejným letem ze Svaté Heleny jako zemřelá Nizozemka. Ve Spojených státech monitorují úřady v Georgii a Arizoně tři navrátilce, kteří však zatím nevykazují žádné symptomy. Ministerstvo zahraničí USA potvrdilo, že je s dotčenými občany v přímém kontaktu.

Zatímco se loď blíží k Evropě, pozornost se obrací i k počátku plavby. Argentinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že provede testy na přítomnost viru u hlodavců v přístavním městě Ushuaia, odkud loď 1. dubna vyplula. Svatá Helena, kde cestující vystoupili, patří k nejizolovanějším místům na světě a disponuje pouze jednou nemocnicí.

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.
MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání

Výletní loď MV Hondius, která se stala dějištěm tragického propuknutí nákazy hantavirem, aktuálně míří k břehům kanárského přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife. Na palubě plavidla bylo doposud potvrzeno osm případů nákazy, přičemž tři lidé této nebezpečné nemoci podlehli. Očekává se, že loď dorazí do cíle v neděli ráno, kde na cestující budou čekat přísná bezpečnostní opatření a zdravotnické týmy připravené k okamžité evakuaci.

NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.

Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

