Po cestujících z MV Hondius pátrají úřady z celého světa. Kolik jich je přitom nikdo neví

Zdravotní úřady po celém světě zahájily rozsáhlé pátrání po desítkách cestujících, kteří opustili výletní loď MV Hondius zasaženou hantavirem. K výstupu skupiny pasažérů došlo 24. dubna na odlehlém ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku, tedy dříve, než byla nákaza oficiálně potvrzena.
Údaje o přesném počtu osob se rozcházejí. Zatímco provozovatel lodi, společnost Oceanwide Expeditions, hovoří o 29 lidech nejméně 12 národností, nizozemská vláda uvádí až 40 osob. Mezi těmi, kteří britské zámořské území využili jako únikovou cestu, byla i 69letá Nizozemka, která později zemřela v Jihoafrické republice, a švýcarský občan, u něhož již testy hantavirus potvrdily.
Dosavadní bilance tragédie zahrnuje tři mrtvé. Dva lidé zemřeli přímo na palubě lodi, která před měsícem vyplula z Argentiny. Ve středu pak proběhla evakuace dalších tří osob v blízkosti Kapverd. Mezi nimi byl 56letý britský průvodce Martin Anstee, který je ve stabilizovaném stavu, 41letý nizozemský člen posádky (lodní lékař) a 65letý Němec.
Společnost Oceanwide Expeditions ve svém prohlášení zdůraznila, že první případ nákazy byl potvrzen až 4. května. Uvedla také, že již kontaktovala všechny hosty, kteří plavidlo opustili. Skupina zahrnovala mimo jiné sedm Britů, šest Američanů a občany Kanady, Německa, Singapuru či Turecka. Loď nyní směřuje ke Kanárským ostrovům, kde proběhnou přísné karanténní a screeningové procedury.
Světová zdravotnická organizace (WHO) aktuálně eviduje osm případů – tři potvrzené a pět podezření. Vyšetřování se soustředí i na okolnosti úmrtí manžela zmíněné Nizozemky, který zemřel na palubě již 11. dubna. Jeho žena se před smrtí pokusila nastoupit na let společnosti KLM z Johannesburgu do Amsterdamu, ale kvůli prudkému zhoršení stavu nebyla k přepravě připuštěna.
V souvislosti s tímto případem skončila v amsterdamské nemocnici s příznaky hantaviru také letuška KLM, která s nemocnou ženou přišla do kontaktu. Nizozemský institut pro veřejné zdraví nyní rozesílá dopisy ostatním cestujícím z dotčeného letu s žádostí, aby se podrobili zdravotnímu monitoringu.
Opatření přijímají i další země. Singapur izoloval a testuje dva muže, kteří cestovali stejným letem ze Svaté Heleny jako zemřelá Nizozemka. Ve Spojených státech monitorují úřady v Georgii a Arizoně tři navrátilce, kteří však zatím nevykazují žádné symptomy. Ministerstvo zahraničí USA potvrdilo, že je s dotčenými občany v přímém kontaktu.
Zatímco se loď blíží k Evropě, pozornost se obrací i k počátku plavby. Argentinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že provede testy na přítomnost viru u hlodavců v přístavním městě Ushuaia, odkud loď 1. dubna vyplula. Svatá Helena, kde cestující vystoupili, patří k nejizolovanějším místům na světě a disponuje pouze jednou nemocnicí.
Související
Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů
MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání
Aktuálně se děje
před 35 minutami
NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor
před 1 hodinou
Po cestujících z MV Hondius pátrají úřady z celého světa. Kolik jich je přitom nikdo neví
před 2 hodinami
Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?
před 2 hodinami
Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů
před 3 hodinami
Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?
před 4 hodinami
Motoristé nás zklamali, přiznávají Češi. Do Sněmovny by je znovu neposlali, ukázal průzkum
před 5 hodinami
MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání
před 6 hodinami
V Praze opět explodoval bankomat. Pachatele hledal i vrtulník
před 6 hodinami
Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Americký návrh má 14 bodů
před 7 hodinami
Dobré zprávy z Českého Švýcarska. Stupeň požárního poplachu se snížil
před 8 hodinami
Počasí o víkendu přinese další letní den. Může dojít i na bouřky
včera
Opilý strojvedoucí zapomínal otevírat dveře. Nadýchal přes dvě promile
včera
Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů
včera
Princezna Eugenie bude trojnásobnou maminkou. Gratuloval jí i král
včera
Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku
včera
Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku
včera
Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější
včera
Zemřel televizní revolucionář Ted Turner, zakladatel americké CNN
včera
Bouřky si opět vyžádaly varování. Hrozí až do půlnoci, upozornil ČHMÚ
včera
Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného
Ministr zahraničí Petr Macinka, reprezentující hnutí Motoristé, vyhrotil spor se svými politickými odpůrci. Poté, co už v neděli v televizním vysílání označil část opozice za „méněcenné lidi“, nyní přešel s konkrétními jmény. Ve svém středečním vyjádření na dotaz novinářky Nory Fridrichové výslovně zmínil šéfa ODS Martina Kupku, poslankyni Evu Decroix a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana.
Zdroj: Libor Novák