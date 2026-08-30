Po katastrofě v Nepálu je už 750 mrtvých. Hrozí další sesuvy půdy

Libor Novák

30. srpna 2026 8:22

Bleskové povodně v Nepálu
Bleskové povodně v Nepálu Foto: reprofoto twitter

Při katastrofálních bleskových záplavách v Nepálu a Tibetu zemřelo podle posledních údajů již nejméně 750 lidí. Úřady zároveň pátrají po více než třech tisících pohřešovaných osobách. Situaci na místě neustále komplikuje hrozba dalšího stoupání hladiny vody. Záchranné týmy tak musí při své pátrací práci dbát zvýšené opatrnosti.

Čínské úřady v neděli ohlásily 16 obětí a 546 pohřešovaných osob. Z tohoto počtu je celkem 261 cizinců, mezi kterými je mimo jiné 104 občanů Nepálu a 49 občanů Indie. Dále se na čínském území pohřešuje také 33 obyvatel Lotyšska, 18 Američanů a 15 britských občanů. Nepálským záchranářům se na jejich straně hranice dosud podařilo dostat do bezpečí více než 3 700 lidí.

Průlom v záchranných pracích nastal během sobotního večera na staveništi vodní elektrárny Trišulí 3A. Nepálské armádě se zde podařilo úspěšně zavést potrubí do tunelu, ve kterém pravděpodobně uvízli dělníci. Ministr vnitra Sudan Gurung potvrdil, že záchranáři již začali skrze malý otvor pumpovat čerstvý vzduch. Následně se rozběhnou výkopové práce a do nitra tunelu bude vyslán vyprošťovací tým.

Uvnitř podobných tunelů může být stále naživu více než sto uvízlých dělníků. Záchranné operace se proto v současnosti soustředí především na lokality vodních elektráren Trišulí 3A a Trišulí 3B. Nepálský úřad pro zvládání katastrof eviduje mezi nezvěstnými celkem 933 pracovníků z oblasti hydroenergetiky. Mezi pohřešovanými osobami jsou kromě dělníků také turisté a hinduističtí poutníci směřující k posvátné tibetské hoře Kailás.

Nepálské úřady v neděli ráno vydaly varování před dalším zvedáním hladiny vody. Národní úřad pro snižování rizika a zvládání katastrof v 7:20 informoval o zvýšeném průtoku v řece Bhotékóší v okrese Rasuwa. Záchranné týmy proto byly vyzvány k maximální opatrnosti během svých operací. Obavy z dalších záplav výrazně ztěžují probíhající pátrání po všech nezvěstných osobách. Nánosy ledu a bahna totiž vytvořily obrovská jezera, z nichž některá představují bezprostřední riziko protržení.

Nepálský ministr zahraničí Šišir Khanal odhadl, že obnova zničené infrastruktury si vyžádá miliardy dolarů. Prioritou je však podle něj nyní záchrana co největšího počtu lidských životů. Země proto požádala o specializovanou mezinárodní pomoc pro zasažené oblasti. Potřebné jsou zejména těžké drony a moderní technologie pro lokalizaci uvězněných osob. Khanal rovněž apeloval na dodání forenzních testovacích sad a mrazicích boxů pro uchovávání těl, která se ve vodě rychleji rozkládají.

Ministři zahraničí Číny a Nepálu se v sobotu dohodli na vzájemném sdílení satelitních a hydrologických dat. V tibetské oblasti Ťi-lung ovšem musely být záchranné operace dočasně zcela pozastaveny. Důvodem je vysoké riziko vzniku dalších ničivých záplav z nově vytvořeného jezera. Podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína se v regionu nachází celkem 2 141 záchranářů. Z tohoto počtu je přímo v nejhůře zasažené oblasti pro případ zásahu připraveno přes pět set lidí.

Obyvatelé zasažených oblastí čelí po opadnutí první vlny vody naprosté zkáze svých domovů. Přeživší Buddhi Ram Dangol z nepálského okresu Nuwakót uvedl, že všechny osady v blízkosti řeky byly zcela smeteny a na místě nezbylo vůbec nic. Před hlavní vládní nemocnicí v Káthmándú se mezitím od brzkého rána shromažďují příbuzní a přátelé pohřešovaných osob. Dil Maya Lama sem cestovala 130 kilometrů v naději, že získá informace o svém šestadvacetiletém bratrovi. Další žena, Nelza Moktan, před nemocnicí už čtyři dny beznadějně čeká na jakoukoliv zprávu o svém nezvěstném bratranci.

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Zdroj: Jan Hrabě

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