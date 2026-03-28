Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.
Celkové výdaje na obranu v rámci aliance loni dosáhly závratné částky 1,4 bilionu dolarů. K tomuto nárůstu přispěl i neutuchající tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přestože spojenci sáhli hlouběji do kapes, Trump nešetří ostrou kritikou a NATO označuje za „papírového tygra“. Rozladění Bílého domu pramení především z odmítavého postoje spojenců k přímému zapojení do války proti Íránu.
Šéf NATO Mark Rutte ocenil posun v myšlení evropských spojenců a Kanady. Přiznal, že tyto země byly příliš dlouho závislé na vojenské síle Spojených států a nepřebíraly dostatečnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost. Nyní se však situace mění, o čemž svědčí i nový ambiciózní plán zvýšit výdaje na obranu až na 5 % HDP do roku 2035.
Při bližším pohledu na „vysvědčení“ jednotlivých zemí však vyvstávají značné rozdíly, upozornil server Politico. Mezi premianty patří především státy sousedící s Ruskem. Polsko s výdaji 4,3 % a Litva se 4 % HDP suverénně vedou celou alianční tabulku. Tyto země vnímají bezpečnostní hrozby bezprostředně a jejich investice tomu plně odpovídají.
V těsném závěsu za nejlepšími se drží Lotyšsko, Estonsko a skandinávské země jako Norsko a Dánsko. Tyto státy si vysloužily pomyslnou jedničku za to, že jejich rozpočty na obranu výrazně převyšují stanovené minimum. Solidní výsledky a známku dvě si odnášejí také Finsko, Řecko či Německo, které se stabilně drží nad hranicí 2,5 %.
Specifickou roli hrají Spojené státy. Přestože na obranu vydávají 3,2 % HDP, což je v absolutních číslech stále nejvíce, jejich procentuální podíl oproti předchozímu roku mírně klesl. To je řadí do malé skupiny zemí, které ve svém úsilí polevily, byť z velmi vysokých hodnot.
Skupina států, které „prolezly“ jen s odřenýma ušima, je poměrně početná. Patří sem například Francie, Velká Británie nebo Slovensko, které se pohybují těsně nad hranicí 2,1 %. Na samé hraně splnění závazku pak balancují země jako Itálie, Belgie, Španělsko nebo Kanada, které loni vydaly přesně požadovaná 2 %.
Nejhůře dopadly země, které sice formálně limit splnily, ale jejich reálné výdaje vykazují sestupnou tendenci. Mezi tyto „záškoláky“ patří Maďarsko a Česká republika. Budapešť loni na obranu vynaložila 2,1 %, resp. o 6 % méně než v roce 2024, což je trend, který u spojenců vyvolává značné znepokojení.
Nejhůře dopadla Česká republika, která se ocitla pod palbou kritiky zejména ze strany USA kvůli plánovanému snižování výdajů. Praha dosáhla hranice 2 % a její výdaje se meziročně snížily o 0,3 %. Zatímco Maďarsku pod vedením Viktora Orbána se zatím ostřejší výtky vyhýbaly, u České republiky jsou spojenci v hodnocení přísnější.
Alianční diplomaté upozorňují, že spravedlivé sdílení břemene zůstává palčivým tématem. Přestože je současný stav historickým milníkem, pro Prahu a Budapešť je to varovný signál. Do roku 2035 je sice ještě čas na změnu kurzu, ale k dosažení nových cílů bude muset dojít k výraznému navýšení rozpočtů, nikoliv k jejich stagnaci či poklesu.
Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO
Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu
před 12 minutami
Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži
před 1 hodinou
Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka
před 2 hodinami
Dnes v noci začne platit letní čas. Ručičky se posunou o hodinu dopředu
před 3 hodinami
Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko
před 4 hodinami
Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi
před 5 hodinami
Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení
včera
Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích
včera
Tři roky se čekalo. Babiš obnovuje společná vládní jednání se Slováky
včera
ČT se obává kolapsu. Lidé přijdou o StarDance, varuje Grolich
včera
Trump oznámil, kdy pojede do Číny. Návštěvu odložil kvůli válce s Íránem
včera
Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu
včera
Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne
včera
Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země
včera
V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi
včera
Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky
včera
Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka
včera
Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice
včera
Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže
včera
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
včera
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.
Zdroj: Libor Novák