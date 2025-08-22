Porazit Rusko může být nemožné, naznačil Trump. Zelenskyj reaguje

Americký prezident Donald Trump se opět svérázně vyjádřil k probíhající válce na Ukrajině. V příspěvku na sociální síti naznačil, že napadená země nemůže vyhrát válku, pokud nezaútočí na agresora. Tato slova napsal v období, kdy se snaží o diplomatické řešení konfliktu ve východní Evropě.
"Je velmi těžké, možná i nemožné, vyhrát válku bez útoku na zemi agresora. Představte si skvělý sportovní tým s výbornou obranou, který ale nemůže útočit. Pak nemá šanci vyhrát," spustil Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth Social.
Situace mezi Ukrajinou a Ruskem je podle šéfa Bílého domu právě taková. "Nekompetentní Joe Biden nenechal Ukrajinu vrátit úder, jen bránit se. Jak to dopadlo? Je to válka, která by se nestala, kdybych byl prezidentem - bez šance," dodal americký prezident.
Zelenskyj dal Trumpovi za pravdu na síti X, kde zdůraznil, že Ukrajina bude nadále dělat všechno, aby ochránila svou zemi a občany. "Prezident Trump má absolutní pravdu - nesmíme se jen bránit. Zároveň ale nesmíme zpomalovat v diplomacii, aby se konečně uskutečnila jednání, která mají přiblížit mír," napsal ukrajinský prezident.
Podle Zelenského teď svět čeká na jasnou odpověď Ruska ohledně jednání. Kyjev je ochoten přistoupit na bilaterální i trilaterální formát rozhovorů, v druhém případě by u stolu zasedli i zástupci Spojených států amerických. "Signály přicházející z Ruska jsou jednoduše skandální. Snaží se vycouvat z jednání. Nechtějí ukončit tuto válku. Pokračují v masivních útocích na Ukrajinu a útocích podél fronty," podotkl lídr napadené země.
Zelenskyj připomněl i incident z Polska, kam tento týden doletěl ruský bojový dron, přičemž zmínil, že již dříve došlo k něčemu podobnému v Litvě. "Očekáváme od našich spojenců reakci. Tato válka musí být ukončena. Na Rusko musí být vyvíjen tlak, aby ukončilo válku. Putin rozumí jedině síle a tlaku," dodal ukrajinský prezident.
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , válka na Ukrajině , Ukrajina , Rusko , Vladimír Putin
Přesně před 57 lety zažila naše země sovětskou okupaci, která zlomila její sebevědomí a připravila ji o svobodu na více než dvě desetiletí. Dnes, kdy Rusko znovu vede válku v Evropě a část české společnosti je ochotna otevřít dveře komunistům, stojíme před zásadní volbou. Říjnové volby rozhodnou, zda ubráníme demokracii a svobodu, nebo dopustíme, aby se ponižující minulost vrátila.
Zdroj: Jakub Jurek