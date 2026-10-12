Pouze 350 tisíc. EU stanovila limit na dovoz hybridních vozidel z Číny, zbytek zavře ve skladech

Libor Novák

12. října 2026 14:24

Elektromobil, ilustrační fotografie.
Elektromobil, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Evropská unie se v rámci významné obchodní dohody uzavřené v Pekingu dohodla na zavedení přísných ročních kvót na dovoz hybridních a plug-in hybridních vozidel z Číny, čímž reaguje na prudký nárůst asijských dovozů a sílící obavy z deindustrializace evropského kontinentu. Podle nového opatření, které má vstoupit v platnost v prosinci letošního roku, bude roční limit pro dovoz těchto vozidel stanoven na 350 tisíc kusů, což by mělo snížit současný podíl čínských automobilů na evropském trhu přibližně na polovinu.

Samotný objem dovozu čínských hybridů přitom v posledních dvou letech masivně narůstal a podle aktuálních odhadů směřoval k celkovému počtu až 800 tisíc prodaných vozů za rok 2026. Brusel proto přistoupil k uplatnění pravidel Světové obchodní organizace, která umožňují rychlé zavedení ochranných opatření bez nutnosti zdlouhavých a komplikovaných antidiscelních šetření, jež by jinak vyžadovala měsíce či roky příprav.

Zavedené kvóty sice formálně nezavádějí dodatečná cla na vozidla překračující stanovený limit, avšak automobily dovezené nad tento rámec zůstanou zablokovány v evropských přístavech a celních skladech. Omezení se nicméně netýká těch čínských značek, které svá vozidla montují přímo v továrnách na území Evropské unie, jako jsou provozy v Maďarsku či plánované závody ve Španělsku, zatímco evropské automobilky vyrábějící vozy v Číně pod tyto kvóty spadají.

Uzavřená dohoda je výsledkem jednání mezi představiteli Evropské komise a čínskými úřady, přičemž zástupci unie podle webu The Guardian zdůraznili, že čínská strana toto opatření vnímá konstruktivně a že oboustranný dialog bude nadále pokračovat i v dalších oblastech obchodu. Jako součást širšího kompromisu se Čína zavázala snížit cla na vybrané evropské položky, včetně automobilových dílů, obuvi, olivového oleje nebo zmrzliny.

Tento krok představuje zásadní obrat v dosavadní strategii Bruselu, který se obří obchodní schodek přesahující jednu miliardu eur denně snažil řešit spíše podporou vlastního vývozu do Asie. Obavy z ohrožení domácích pracovních míst a ztráty konkurenceschopnosti v klíčových průmyslových odvětvích však unijní špičky přiměly k radikální změně přístupu a k přímé regulaci přílivu levnějšího zahraničního zboží.

Současná opatření navíc zapadají do širší snahy evropských lídrů o posílení ekonomické bezpečnosti a ochranu vnitřního trhu před nekalou soutěží. V průběhu nadcházejících dnů budou představitelé členských států jednat o dalších nástrojích, včetně případných mechanismů umožňujících blokování vstupu rizikových komodit.

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