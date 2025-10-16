Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.
Na otázku novináře v Oválné pracovně ohledně autorizace operací CIA ve Venezuele Trump odpověděl, že k tomu došlo ze dvou hlavních důvodů. „Zaprvé, [Venezuela] vyprázdnila svá vězení do Spojených států amerických.“ Dále dodal, že druhým důvodem jsou drogy. „Z Venezuely k nám přichází spousta drog, a spousta venezuelských drog přichází přes moře. Chystáme se je zastavit také po zemi.“
I když Venezuela hraje v regionálním obchodu s drogami relativně menší roli, Trump se nechtěl vyjádřit k tomu, zda je cílem CIA svržení Madura. Na otázku, zda je cílem změna režimu, odpověděl: „Nebyla by to ode mě k smíchu otázka, kdybych měl odpovědět?“
Spojené státy již v posledních týdnech provedly nejméně pět útoků na podezřelá plavidla převážející drogy v Karibiku, při nichž zemřelo 27 lidí. Experty OSN pro lidská práva popsali tyto razie jako „mimosoudní popravy“. Poslední úder proběhl v úterý, kdy bylo zabito šest lidí poblíž venezuelského pobřeží. Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že „zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo převáželo narkotika, bylo spojeno s nezákonnými narkoteroristickými sítěmi a tranzitovalo po známé trase pro pašování drog.“
Zpráva deníku New York Times naznačuje, že Trumpova autorizace by umožnila CIA provádět operace ve Venezuele jednostranně nebo jako součást širší vojenské aktivity USA. I když není známo, zda CIA již plánuje operace nebo zda jde o pohotovostní plány, zpravodajská agentura má v Jižní Americe dlouhou historii aktivit. Bývalý důstojník CIA Mick Mulroy uvedl, že takové zjištění by představovalo „podstatné navýšení“ úsilí proti organizacím pašujícím drogy.
Nicolás Maduro, jehož legitimita je zpochybňována po sporných volbách v loňském roce, vystoupil v televizi, aby apeloval na mír s USA. „Ne změně režimu, která nám tak moc připomíná nekonečné, neúspěšné války v Afghánistánu, Iráku, Libyi a tak dále,“ prohlásil socialistický lídr. „Ne pučům zinscenovaným CIA.“ Vzkázal, aby lidé Spojených států naslouchali jeho slovům: „Ne válce, ano míru.“
Maduro již dříve nařídil vojenská cvičení na předměstí Caracasu a v sousedním státě Miranda. V prohlášení na Telegramu uvedl, že mobilizuje armádu, policii a civilní milice k obraně země bohaté na ropu. Ministr zahraničí Yván Gil prohlásil, že Venezuela „odmítá válečnická a extravagantní prohlášení prezidenta Spojených států.“ Vyjádřil „extrémní znepokojení“ nad použitím CIA a ohlášenými vojenskými nasazeními v Karibiku, které považuje za politiku agrese, hrozeb a obtěžování Venezuely.
Trump nasadil v Karibiku osm válečných lodí, ponorku na jaderný pohon a stíhačky s cílem potlačit pašování drog. Administrativa v uniklé zprávě zaslané americkým zákonodárcům uvedla, že je zapojena do „ne-mezinárodního ozbrojeného konfliktu“ s organizacemi obchodujícími s drogami.
Američtí představitelé obviňují samotného Madura, že je součástí organizace zvané Kartel sluncí, do které mají patřit i vysoce postavení vojenští a bezpečnostní činitelé Venezuely zapojení do obchodování s drogami. Maduro tato obvinění popírá. USA vypsaly odměnu 50 milionů na jeho dopadení.
Palebná síla směřuje na Ukrajinu prostřednictvím nákupů amerických zbraní evropskými státy, prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth. Stále však není jasné, zda budou dodávky zahrnovat i americké střely Tomahawk. Hegseth podpořil prohlášení šéfa NATO Marka Rutteho a uvedl, že „závazky“ evropských zemí se brzy promění v „schopnosti“ pro Ukrajinu.
Zdroj: Libor Novák