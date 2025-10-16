Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Libor Novák

16. října 2025 11:57

Maduro, Nicolas
Maduro, Nicolas Foto: Instagram Maduro, Nicolas

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

Na otázku novináře v Oválné pracovně ohledně autorizace operací CIA ve Venezuele Trump odpověděl, že k tomu došlo ze dvou hlavních důvodů. „Zaprvé, [Venezuela] vyprázdnila svá vězení do Spojených států amerických.“ Dále dodal, že druhým důvodem jsou drogy. „Z Venezuely k nám přichází spousta drog, a spousta venezuelských drog přichází přes moře. Chystáme se je zastavit také po zemi.“

I když Venezuela hraje v regionálním obchodu s drogami relativně menší roli, Trump se nechtěl vyjádřit k tomu, zda je cílem CIA svržení Madura. Na otázku, zda je cílem změna režimu, odpověděl: „Nebyla by to ode mě k smíchu otázka, kdybych měl odpovědět?“

Spojené státy již v posledních týdnech provedly nejméně pět útoků na podezřelá plavidla převážející drogy v Karibiku, při nichž zemřelo 27 lidí. Experty OSN pro lidská práva popsali tyto razie jako „mimosoudní popravy“. Poslední úder proběhl v úterý, kdy bylo zabito šest lidí poblíž venezuelského pobřeží. Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že „zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo převáželo narkotika, bylo spojeno s nezákonnými narkoteroristickými sítěmi a tranzitovalo po známé trase pro pašování drog.“

Zpráva deníku New York Times naznačuje, že Trumpova autorizace by umožnila CIA provádět operace ve Venezuele jednostranně nebo jako součást širší vojenské aktivity USA. I když není známo, zda CIA již plánuje operace nebo zda jde o pohotovostní plány, zpravodajská agentura má v Jižní Americe dlouhou historii aktivit. Bývalý důstojník CIA Mick Mulroy uvedl, že takové zjištění by představovalo „podstatné navýšení“ úsilí proti organizacím pašujícím drogy.

Nicolás Maduro, jehož legitimita je zpochybňována po sporných volbách v loňském roce, vystoupil v televizi, aby apeloval na mír s USA. „Ne změně režimu, která nám tak moc připomíná nekonečné, neúspěšné války v Afghánistánu, Iráku, Libyi a tak dále,“ prohlásil socialistický lídr. „Ne pučům zinscenovaným CIA.“ Vzkázal, aby lidé Spojených států naslouchali jeho slovům: „Ne válce, ano míru.“

Maduro již dříve nařídil vojenská cvičení na předměstí Caracasu a v sousedním státě Miranda. V prohlášení na Telegramu uvedl, že mobilizuje armádu, policii a civilní milice k obraně země bohaté na ropu. Ministr zahraničí Yván Gil prohlásil, že Venezuela „odmítá válečnická a extravagantní prohlášení prezidenta Spojených států.“ Vyjádřil „extrémní znepokojení“ nad použitím CIA a ohlášenými vojenskými nasazeními v Karibiku, které považuje za politiku agrese, hrozeb a obtěžování Venezuely.

Trump nasadil v Karibiku osm válečných lodí, ponorku na jaderný pohon a stíhačky s cílem potlačit pašování drog. Administrativa v uniklé zprávě zaslané americkým zákonodárcům uvedla, že je zapojena do „ne-mezinárodního ozbrojeného konfliktu“ s organizacemi obchodujícími s drogami.

Američtí představitelé obviňují samotného Madura, že je součástí organizace zvané Kartel sluncí, do které mají patřit i vysoce postavení vojenští a bezpečnostní činitelé Venezuely zapojení do obchodování s drogami. Maduro tato obvinění popírá. USA vypsaly odměnu 50 milionů na jeho dopadení.

včera

Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?

Související

Prezident Trump

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 

Více souvisejících

Donald Trump CIA Venezuela Nicolas Maduro

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

před 2 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

před 2 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

před 3 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů

Hnutí Hamás oznámilo, že odevzdalo ostatky všech zesnulých izraelských rukojmích, ke kterým má přístup. U zbývajících těl tvrdí, že k jejich vyproštění z trosek Gazy potřebuje specializované vybavení. Toto prohlášení přichází v době, kdy Izrael hrozí obnovením bojů, pokud nebudou dodrženy podmínky příměří.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.

před 6 hodinami

včera

Vláda ČR

Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany

Zhruba 12 miliard korun chce Česko vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda na středečním zasedání. Kabinet se zabýval také souhrnem dosavadní vojenské pomoci Ukrajině a vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních

Když Petr Fiala převzal ODS v roce 2014, nacházela se na pokraji politického zániku – oslabená, nedůvěryhodná a bez jasné vize. Z akademika, který působil spíše jako tichý a nudný úředník, se během let stal sebevědomý politik, a nakonec i přesvědčivý státník. Dokázal obnovit vnitřní stabilitu, vrátit pravici důvěru a dovést koalici Spolu k volebnímu vítězství. Po dvanácti letech odchází jako muž, který proměnil nejen svou stranu, ale i sám sebe.

včera

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu na sociálních sítích oznámil, že hodlá zachovat schodek státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun. Tímto krokem Babiš krotí původní prohlášení představitelů ANO, kteří počítali s přepracováním rozpočtu a s deficitem až 350 miliard korun. Schodek tak zůstane na úrovni, kterou navrhla dosluhující vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO v současné době jedná o budoucí vládní koalici s hnutími Motoristé a SPD.

včera

Bernie Sanders

Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?

Šest dní poté, co lídr senátních demokratů Chuck Schumer a devět jeho kolegů hlasovali s republikány pro udržení vlády v chodu, vyjádřili senátor za Vermont Bernie Sanders a kongresmanka za New York Alexandria Ocasio-Cortez své rozhořčení v Las Vegas před tisíci lidmi. „Nejde jen o republikány. Potřebujeme Demokratickou stranu, která za nás také bojuje tvrději,“ řekla tehdy Ocasio-Cortez. Dodala, že by si lidé měli volit takové demokraty a volené úředníky, kteří se umí postavit za pracující třídu. 

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 

včera

Eva Taterová

Budoucnost nadvlády Hamásu je nejistá, nejspíš ale získal nové následovníky. Příměří může sloužit i jen jako oddechový čas, říká Taterová

Expertka na Blízký východ Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucnost Pásma Gazy i samotného Hamásu po příměří s Izraelem. „Izraeli se nepodařilo vymýtit základní myšlenky, které Hamás udržují populární minimálně mezi částí palestinského obyvatelstva a možná i šířeji napříč světem … Hamás pravděpodobně získal nové následovníky,“ říká Taterová.

včera

Facebook Sébastien Lecornu

Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?

Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal před týdnem svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Je to již pátá vláda za poslední dva roky, která nevydržela. Lecornu vydržel ve funkci 27 dní, demisi podal 14 hodin po oznámení členů své vlády. 

včera

Ukrajinská armáda

FT: USA tajně pomáhají Ukrajině při útocích v Rusku

Spojené státy již několik měsíců pomáhají Ukrajině s prováděním úderů dlouhého doletu na ruská energetická zařízení. Podle amerických a ukrajinských činitelů jde o koordinované úsilí, jehož cílem je oslabit ekonomiku Vladimira Putina a přinutit ho k jednacímu stolu. Americké zpravodajské informace sdílené s Kyjevem umožnily úrazy na důležité ruské ropné rafinerie a další energetické cíle hluboko za frontovou linií. Uvedl to serve Financial Times.

včera

Hegseth slibuje Ukrajině „palebnou sílu“. Střely Tomahawk se na zasedání ministrů NATO neřešily

Palebná síla směřuje na Ukrajinu prostřednictvím nákupů amerických zbraní evropskými státy, prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth. Stále však není jasné, zda budou dodávky zahrnovat i americké střely Tomahawk. Hegseth podpořil prohlášení šéfa NATO Marka Rutteho a uvedl, že „závazky“ evropských zemí se brzy promění v „schopnosti“ pro Ukrajinu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy