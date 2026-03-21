Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů

Lucie Podzimková

21. března 2026 11:11

Vyspělý americký protiraketový štít THAAD Foto: mda.mil

Íránské odvetné útoky na americké vojenské základny na Blízkém východě způsobily škodu za přibližně 800 milionů dolarů, ukazuje zveřejněná analýza. Informovala o tom britská stanice BBC. Americká armáda zároveň přišla o jedenáct vojáků. 

Celková výše škody způsobené íránskými odvetnými údery není jasná, zdůraznila BBC. Odhad ve výši 800 milionů dolarů je každopádně vyšší než čísla, která se uváděla doposud. Americké ministerstvo obrany i armáda odmítly novinářská zjištění komentovat.

"Škody na amerických základnách v regionu byly nedostatečně reportovány," prohlásil expert Mark Cancian z think tanku Center for Strategic & International Studies (CSIS). Zdůraznil, že úplně jasno bude až ve chvíli, kdy bude k dispozici více informací. 

Teherán při odvetných útocích cílil na americké systémy protivzdušné obrany a satelitní komunikace, které se nacházejí například v Jordánsku či Spojených arabských emirátech. Velkou škodu způsobil úder na radar pro raketový systém Thaad na základně v Jordánsku. 

Americké ministerstvo obrany informovalo Kongres, že prvních šest dní konfliktu stálo přes 11 miliard dolarů. Dalších šest dní přišlo podle analýzy na dalších pět miliard dolarů. Pentagon už požádal zákonodárce o dalších 200 miliard. "Chce to peníze na likvidaci špatných chlápků," prohlásil ministr Pete Hegseth. 

Americká armáda zároveň od začátku společné operace s Izraelem přišla nejméně o 13 příslušníků, upozornila BBC. Prezident Donald Trump v posledním příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický. 

Podle lídra Spojených států se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval. 

Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. 

Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práce již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

Jedna z evropských královských rodin se obává o svou prominentní členku. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette-Marit, která se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou, se znovu zhoršil. Informoval o tom web Topky.sk, který se odvolává na zahraniční zpravodajské agentury. 

Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s vyšetřováním pátečního požáru v Pardubicích vyzval zbrojařské firmy, aby své areály co možná nejlépe zabezpečily. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. Stupeň ohrožení terorismem se pro tuto chvíli nemění a zůstává na druhém ze čtyř. 

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

Z USA dorazila zpráva, které se nechce moc věřit. Ve věku 86 let zemřel legendární akční herec Chuck Norris. O úmrtí informovala jeho rodina. Norrise, který v březnu oslavil 86. narozeniny, dobře znali i čeští televizní diváci. 

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

Nacházíme se sice teprve za polovinou března, ale meteorologové už nyní tuší, jak v Česku bude během první poloviny dubna. Existuje přitom minimálně jeden důvod, proč je předpověď na toto období mimořádně žádaná. 

