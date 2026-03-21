Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů

Íránské odvetné útoky na americké vojenské základny na Blízkém východě způsobily škodu za přibližně 800 milionů dolarů, ukazuje zveřejněná analýza. Informovala o tom britská stanice BBC. Americká armáda zároveň přišla o jedenáct vojáků.
Celková výše škody způsobené íránskými odvetnými údery není jasná, zdůraznila BBC. Odhad ve výši 800 milionů dolarů je každopádně vyšší než čísla, která se uváděla doposud. Americké ministerstvo obrany i armáda odmítly novinářská zjištění komentovat.
"Škody na amerických základnách v regionu byly nedostatečně reportovány," prohlásil expert Mark Cancian z think tanku Center for Strategic & International Studies (CSIS). Zdůraznil, že úplně jasno bude až ve chvíli, kdy bude k dispozici více informací.
Teherán při odvetných útocích cílil na americké systémy protivzdušné obrany a satelitní komunikace, které se nacházejí například v Jordánsku či Spojených arabských emirátech. Velkou škodu způsobil úder na radar pro raketový systém Thaad na základně v Jordánsku.
Americké ministerstvo obrany informovalo Kongres, že prvních šest dní konfliktu stálo přes 11 miliard dolarů. Dalších šest dní přišlo podle analýzy na dalších pět miliard dolarů. Pentagon už požádal zákonodárce o dalších 200 miliard. "Chce to peníze na likvidaci špatných chlápků," prohlásil ministr Pete Hegseth.
Americká armáda zároveň od začátku společné operace s Izraelem přišla nejméně o 13 příslušníků, upozornila BBC. Prezident Donald Trump v posledním příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický.
Podle lídra Spojených států se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval.
Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt.
Související
Americká armáda (U.S. ARMY) , Írán , USA (Spojené státy americké) , Pete Hegseth , Armáda Írán
Zdroj: Jan Hrabě