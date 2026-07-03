Před sídlem OSN se zapálil muž držící tibetskou vlajku

Libor Novák

3. července 2026 9:15

OSN
OSN Foto: Pixabay

Před sídlem Organizace spojených národů v New Yorku se ve čtvrtek v podvečer zapálil dvaapadesátiletý muž držící tibetskou vlajku. Podle policie šlo o zjevnou formu protestu proti čínské nadvládě nad Tibetem. Policie dorazila na místo kolem půl sedmé večer na základě telefonátu na tísňovou linku a nalezla muže s vážnými popáleninami po celém těle. Zraněný byl okamžitě převezen do nemocnice, kde byl následně prohlášen za mrtvého.

Exilová tibetská vláda a aktivisté v New Yorku identifikovali muže jako Lobgu Rangzena, známého také pod jménem Lobsang Palden. Na jeho facebookovém účtu byl živě přenášen videozáznam, který zachycuje muže s tibetskou vlajkou, jak se zastavuje na First Avenue naproti budově OSN a následně ho pohlcují plameny. Poté, co se zhroutil na zem, oheň uhasili dva muži s hasicími přístroji. Na stejném profilu bylo zveřejněno také další video, ve kterém muž vyzývá Tibeťany ke společnému úsilí za nezávislost Tibetu a k zachování jejich identity. V nahrávce zároveň obvinil čínskou vládu z provádění politiky zaměřené na likvidaci tibetské kultury a jazyka.

K tomuto výjimečnému incidentu došlo jen několik dní poté, co Čína schválila nový zákon o etnické jednotě. Tento právní předpis rozšiřuje povinné používání čínštiny ve školách a na úřadech v oblastech obývaných etnickými menšinami a vyzývá k další sinizaci náboženství. Ochránci lidských práv a tibetští aktivisté vyjádřili nad tímto krokem vážné obavy, neboť se obávají zrychlení kulturního potlačování menšin v Číně. Peking naopak tvrdí, že zákon chrání práva všech etnických skupin.

Podle údajů tibetské exilové vlády byly v uplynulých desetiletích zaznamenány desítky případů sebeupálení v souvislosti s protesty proti čínské správě Tibetu. Uskutečnění takového radikálního aktu tibetským aktivistou přímo na území Spojených států je však vysoce neobvyklé. Ve čtvrtek večer se po incidentu před sídlem OSN shromáždil dav demonstrantů a podporovatelů. Známý tibetský spisovatel Džamjang Norbu popsal zesnulého jako dlouholetého aktivistu za nezávislost a komunitního vůdce, který odešel z Tibetu do exilu v osmdesátých letech a v New Yorku se živil jako řidič taxi.

Nejvyšší představitel tibetské exilové vlády Penpa Cering vyjádřil nad událostí hluboký zármutek a vyzval Tibeťany k ochraně vlastních životů, které jsou cenné pro dlouhodobý politický zápas. Komunistická strana Číny ovládá Tibet od roku 1951 a Peking dlouhodobě prohlašuje toto území za historickou součást Číny. Tibetská vlajka je v Číně zakázaná a tamní úřady ji považují za symbol separatismu. Cering v reakci na nový čínský zákon upozornil, že Tibeťané čelí vážné krizi, a vyzval mezinárodní společenství i lidskoprávní organizace k hlasitější podpoře. Podle mluvčího OSN se incident odehrál až po skončení všech plánovaných schůzí a nijak neovlivnil provoz organizace.

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