Přežila smrtící injekci, co ale bude s Pikeovou dál? Ve hře je elektrické křeslo i oběšení

Neúspěšný pokus o popravu odsouzené vražedkyně Christy Pikeové v americkém státě Tennessee vyvolal přezkum tamního justičního systému a postavil úřady před neobvyklou právní situaci. Žena, která strávila v cele smrti třicet let za vraždu Colleen Slemmerové, přežila podání dvou smrtelných dávek látky pentobarbital.
Týden po zmařeném výkonu trestu se její zdravotní stav v nemocnici částečně zlepšil a podle obhájců začíná opět omezeně chodit a mluvit. Guvernér státu Bill Lee v reakci na incident nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil všechny plánované popravy do konce roku.
Budoucnost odsouzené ženy zůstává podle BBC nejistá, přičemž státní zástupci i obhájci zvažují další právní kroky. Zástupce státu Tennessee na nedávném soudním jednání uvedl, že rozhodnutí o případném novém termínu popravy spadá do pravomoci nejvyššího soudu daného státu.
Obhájci Pikeové naopak požadují, aby byl její trest smrti zmírněn na doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Guvernér Lee, který disponuje pravomocí k udělení milosti či zmírnění trestu, zatím své budoucí rozhodnutí v této věci nenaznačil.
Právní experti upozorňují, že jakýkoliv pokus o opakovanou popravu pomocí smrtící injekce by čelil závažným právním překážkám. Obhájci by se opírali o ústavní ochranu před krutým a neobvyklým trestem, přičemž by poukazovali na předchozí selhání státních orgánů.
Stát Tennessee navíc v letošním roce selhal při pokusu o popravu již u druhého vězně, což dává právníkům silný argument proti ústavnosti současného popravčího protokolu. V případě Pikeové by navíc mohly hrát roli i její konkrétní zdravotní komplikace.
Obhájci již před samotným pokusem o popravu varovali, že odsouzená trpí poruchou srážlivosti krve a má velmi špatně přístupné žíly. Kombinace těchto zdravotních problémů s neúspěšným průběhem injekční aplikace výrazně ztěžuje státu možnost obhájit případný druhý pokus o stejnou metodu.
Právní zástupci by mohli argumentovat, že opakované podání smrtící injekce je v jejím konkrétním případě neústavní. Zástupci organizací na ochranu práv obžalovaných proto považují opakování stejného postupu za právně téměř neprůchodné.
Jako další možnost se nabízí použití jiné metody popravy, což by však vyžadovalo splnění dalších právních podmínek. Tento postup by musel získat souhlas kanceláře guvernéra a potenciálně i státního zákonodárného sboru.
V reakci na přežití vězeňkyně se mezi místními politiky objevily výzvy k využití alternativních způsobů výkonu trestu. Někteří zákonodárci navrhují návrat k elektrickému křeslu nebo k oběšení, k čemuž již byly podány příslušné návrhy.
Použití elektrického křesla by bylo právně možné vzhledem k tomu, že k vraždě došlo v polovině devadesátých let před změnou státních popravčích zákonů. Odsouzená by se však musela práva na smrtící injekci písemně vzdát, což znamená, že by k takovému kroku musela dát osobní souhlas.
Odborníci zároveň upozorňují na skutečnost, že americké právo zakazuje popravu osob, které ze zdravotních či mentálních důvodů nejsou schopny pochopit smysl trestu. Pokud by se prokázalo, že žena utrpěla po neúspěšné popravě trvalé poškození mozku, mohl by soud další pokus zcela zablokovat.
V americké právní praxi existuje precedent, kdy stát po selhání původně plánované metody přistoupil k jiné formě popravy. V nedávné minulosti byl v Alabamě popraven odsouzený vězeň pomocí dusíku poté, co předchozí pokus o aplikaci smrtící injekce selhal.
Naopak v jiných případech zpackaných poprav spojených se špatným zdravotním stavem vězně úřady od dalších pokusů ustoupily. Případ neúspěšné popravy v Alabamě tak skončil dohodou a odsouzený později zemřel přirozenou smrtí ve vězení.
Vzhledem k dočasnému pozastavení výkonu trestu smrti v Tennessee potrvá jakýkoliv posun v případu Christy Pikeové delší dobu. Právní zástupci očekávají výrazné průtahy způsobené nezávislým vyšetřováním i podrobným zkoumáním zdravotního stavu odsouzené.
Pokud vyšetřování odhalí pochybení státních úředníků nebo nedodržení schváleného protokolu, může to pro guvernéra představovat nejjednodušší cestu ke zmírnění trestu. Zmírnění trestu na doživotí by totiž státu umožnilo vyhnout se složitým právním sporům a negativní publicitě.
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Zdroj: Jan Hrabě