Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.
V oficiálním prohlášení na sociálních sítích izraelské síly uvedly, že během noci na středu provedly rozsáhlé útoky na odpalovací zařízení po celém Íránu. Tyto operace byly zastaveny až po oficiálním oznámení klidu zbraní. Podle politických směrnic IDF nyní utlumila kampaň přímo proti Íránu, zůstává však v nejvyšším stavu pohotovosti a je připravena okamžitě reagovat na jakékoliv porušení dohody.
Situace v Libanonu se však od íránského frontu výrazně liší. Izraelská armáda zdůraznila, že tamní pozemní invaze a bojové akce proti „teroristické organizaci Hizballáh“ nekončí. Tento postoj vyvolává značné nejasnosti ohledně rozsahu příměří, o kterém informoval pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, jenž byl klíčovou postavou při vyjednávání diplomatického řešení.
Šaríf totiž původně oznámil, že dohoda o okamžitém zastavení palby se vztahuje na všechny oblasti a spojence, včetně Libanonu. Izrael však toto tvrzení rezolutně popřel a trvá na tom, že boj proti Hizballáhu nebyl součástí ujednání. Zdroje blízké Hizballáhu mezitím naznačily, že hnutí své útoky na severní Izrael prozatím pozastavilo, ale na oficiální stanovisko k celé situaci se stále čeká.
Izraelská armáda naopak uvedla, že „pokračuje v bojích a pozemních operacích“ v Libanonu proti Íránem podporované militantní skupině Hizballáh. „V souladu s politickými směrnicemi IDF omezila boje v kampani proti Íránu a zůstává ve stavu vysoké obranné pohotovosti, připravena reagovat na jakékoli porušení,“ uvedla IDF.
Libanonská armáda v reakci na pokračující izraelské útoky vyzvala vysídlené rodiny, aby zatím odložily svůj návrat do domovů na jihu země. Varování před probíhajícími operacemi potvrzuje, že klid zbraní je v této oblasti velmi křehký, ne-li neexistující. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem tak zatím nepřineslo úlevu civilistům v libanonsko-izraelském pohraničí.
K diplomatickému průlomu došlo v hodině dvanácté, necelou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa. Americký prezident hrozil Íránu totální destrukcí jeho infrastruktury, pokud nepřistoupí na dohodu. Íránská Nejvyšší národní bezpečnostní rada nakonec s dvoutýdenním příměřím souhlasila, ovšem pod podmínkou, že veškeré útoky proti zemi skutečně ustanou.
Součástí dohody je také dočasné uvolnění dopravy v Hormuzském průlivu, který bude po dobu dvou týdnů pod íránskou vojenskou správou. Teherán navíc navrhl desetibodový mírový plán, který Donald Trump označil za „schůdný“. Tento návrh však obsahuje požadavky, které USA dříve odmítaly, jako je stažení amerických vojsk z regionu, zrušení všech sankcí a vyplacení plných reparací Íránu.
Detailní jednání o trvalém urovnání konfliktu mají začít v pátek 10. dubna v pákistánském Islámábádu. Íránská státní média však zdůrazňují, že tato jednání neznamenají automatický konec války, ale pouze snahu o vypracování podmínek dlouhodobé dohody. I během vyjednávání příměří byly v regionu, včetně SAE, Kataru a Bahrajnu, slyšet varovné sirény upozorňující na raketové hrozby.
Mezinárodní společenství tento opatrný krok směrem k míru přivítalo. Australský premiér Anthony Albanese označil vývoj za pozitivní, zároveň však nezvykle ostře zkritizoval předchozí agresivní rétoriku Donalda Trumpa. Podobně se vyjádřily i vlády Japonska, Jižní Koreje a Nového Zélandu, které doufají v deeskalaci napětí.
Ománský ministr zahraničí Badr Albusajdí, který se v minulosti podílel na nepřímých jaderných rozhovorech, varoval, že svět se sice na chvíli vyhnul katastrofě, ale není prostor pro uspokojení. Podle něj jsou nyní nezbytná seriózní a hluboká jednání, která by zajistila silnou a trvalou regionální bezpečnost. Bez nich hrozí, že se region po uplynutí čtrnáctidenní lhůty opět propadne do chaosu.
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť
Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky
Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích
před 1 hodinou
Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?
před 2 hodinami
Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?
před 3 hodinami
V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot
před 3 hodinami
Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum
před 3 hodinami
Trump mluví o velkém dni pro světový mír i totálním vítězství USA
před 5 hodinami
Počasí: Tento týden noční mrazy přetrvají, v tom příštím se ale citelně oteplí
před 10 hodinami
Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu
před 11 hodinami
Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje
včera
Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti
včera
Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky
včera
Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel
včera
Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy
včera
„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost
včera
EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti
včera
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť
včera
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu
včera
Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé
včera
Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje
Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.
Zdroj: Libor Novák