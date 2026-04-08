Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Libor Novák

8. dubna 2026 11:15

Válka v Izraeli
Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

V oficiálním prohlášení na sociálních sítích izraelské síly uvedly, že během noci na středu provedly rozsáhlé útoky na odpalovací zařízení po celém Íránu. Tyto operace byly zastaveny až po oficiálním oznámení klidu zbraní. Podle politických směrnic IDF nyní utlumila kampaň přímo proti Íránu, zůstává však v nejvyšším stavu pohotovosti a je připravena okamžitě reagovat na jakékoliv porušení dohody.

Situace v Libanonu se však od íránského frontu výrazně liší. Izraelská armáda zdůraznila, že tamní pozemní invaze a bojové akce proti „teroristické organizaci Hizballáh“ nekončí. Tento postoj vyvolává značné nejasnosti ohledně rozsahu příměří, o kterém informoval pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, jenž byl klíčovou postavou při vyjednávání diplomatického řešení.

Šaríf totiž původně oznámil, že dohoda o okamžitém zastavení palby se vztahuje na všechny oblasti a spojence, včetně Libanonu. Izrael však toto tvrzení rezolutně popřel a trvá na tom, že boj proti Hizballáhu nebyl součástí ujednání. Zdroje blízké Hizballáhu mezitím naznačily, že hnutí své útoky na severní Izrael prozatím pozastavilo, ale na oficiální stanovisko k celé situaci se stále čeká.

Izraelská armáda naopak uvedla, že „pokračuje v bojích a pozemních operacích“ v Libanonu proti Íránem podporované militantní skupině Hizballáh. „V souladu s politickými směrnicemi IDF omezila boje v kampani proti Íránu a zůstává ve stavu vysoké obranné pohotovosti, připravena reagovat na jakékoli porušení,“ uvedla IDF.

Libanonská armáda v reakci na pokračující izraelské útoky vyzvala vysídlené rodiny, aby zatím odložily svůj návrat do domovů na jihu země. Varování před probíhajícími operacemi potvrzuje, že klid zbraní je v této oblasti velmi křehký, ne-li neexistující. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem tak zatím nepřineslo úlevu civilistům v libanonsko-izraelském pohraničí.

K diplomatickému průlomu došlo v hodině dvanácté, necelou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa. Americký prezident hrozil Íránu totální destrukcí jeho infrastruktury, pokud nepřistoupí na dohodu. Íránská Nejvyšší národní bezpečnostní rada nakonec s dvoutýdenním příměřím souhlasila, ovšem pod podmínkou, že veškeré útoky proti zemi skutečně ustanou.

Součástí dohody je také dočasné uvolnění dopravy v Hormuzském průlivu, který bude po dobu dvou týdnů pod íránskou vojenskou správou. Teherán navíc navrhl desetibodový mírový plán, který Donald Trump označil za „schůdný“. Tento návrh však obsahuje požadavky, které USA dříve odmítaly, jako je stažení amerických vojsk z regionu, zrušení všech sankcí a vyplacení plných reparací Íránu.

Detailní jednání o trvalém urovnání konfliktu mají začít v pátek 10. dubna v pákistánském Islámábádu. Íránská státní média však zdůrazňují, že tato jednání neznamenají automatický konec války, ale pouze snahu o vypracování podmínek dlouhodobé dohody. I během vyjednávání příměří byly v regionu, včetně SAE, Kataru a Bahrajnu, slyšet varovné sirény upozorňující na raketové hrozby.

Mezinárodní společenství tento opatrný krok směrem k míru přivítalo. Australský premiér Anthony Albanese označil vývoj za pozitivní, zároveň však nezvykle ostře zkritizoval předchozí agresivní rétoriku Donalda Trumpa. Podobně se vyjádřily i vlády Japonska, Jižní Koreje a Nového Zélandu, které doufají v deeskalaci napětí.

Ománský ministr zahraničí Badr Albusajdí, který se v minulosti podílel na nepřímých jaderných rozhovorech, varoval, že svět se sice na chvíli vyhnul katastrofě, ale není prostor pro uspokojení. Podle něj jsou nyní nezbytná seriózní a hluboká jednání, která by zajistila silnou a trvalou regionální bezpečnost. Bez nich hrozí, že se region po uplynutí čtrnáctidenní lhůty opět propadne do chaosu.

před 2 hodinami

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Související

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.
Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Více souvisejících

Izrael Izraelská armáda libanon

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Péter Magyar

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

před 2 hodinami

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

před 3 hodinami

před 5 hodinami

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

včera

Martin Stropnický

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

včera

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

včera

Petr Pavel

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

včera

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

včera

J. D. Vance a Viktor Orbán

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

včera

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

včera

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

včera

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

včera

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy