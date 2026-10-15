Proč je Starlink pro Ukrajinu tak důležitý?

Satelitní síť Starlink provozovaná společností SpaceX se na ukrajinském bojišti stala nepostradatelným nástrojem pro moderní vedení války. Kyjev ji využívá nejen jako páteřní síť pro vojenskou komunikaci, ale také v rozsáhlé dronové operativě.
Díky stabilnímu internetovému připojení dokážou ukrajinské bezpilotní prostředky udržovat silné spojení s operátory na velké vzdálenosti. Tento systém navíc nabízí mnohem větší odolnost vůči nepřátelskému rušení ve srovnání s běžnými rádiovými sítěmi.
Náhlé zavedení rychlostního omezení pro drony připojené k této síti však nedávno vážně narušilo probíhající vojenské mise. Společnost SpaceX totiž bez předchozího varování nastavila limit na sto mil za hodinu, což odpovídá přibližně sto šedesáti kilometrům v hodině. Jakékoliv zařízení pohybující se vyšší rychlostí tak okamžitě ztratilo spojení se satelitní sítí.
Odborníci z Institutu pro studium války upozorňují, že toto omezení má fatální dopad na obranu ukrajinského vzdušného prostoru. Rychlé ruské drony typu Šáhid létají mnohem vyšší rychlostí, a ukrajinské interceptory tak kvůli novým limitům nemají šanci je účinně pronásledovat. Starlink dosud fungoval jako klíčový prvek, který propojoval drony, dělostřelectvo a velitelství do jediné reálné sítě.
Specialisté na elektronický boj vysvětlují, že satelitní systém umožňuje ukrajinským silám přenášet obrovské objemy dat včetně videa, textu i hlasových hovorů. Přenos probíhá podobně jako u běžných chytrých telefonů, avšak zcela bez nutnosti pozemní telekomunikační infrastruktury. Nové rychlostní limity však takovou navigaci a přenos dat v přední linii i na okupovaných územích značně ztěžují.
Představitelé v Kyjevě se domnívají, že tato opatření nejsou pouhou náhodou a souvisejí s aktuálním politickým napětím mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump v poslední době ostře kritizoval ukrajinské útoky na ruská ropná zařízení a volá po změně ve vedení země. Tyto výhrady přitom veřejně podporuje také samotný zakladatel SpaceX Elon Musk.
Celá záležitost poukázala na rozdíl mezi komerční službou Starlink a její vojenskou obdobou zvanou Starshield. Musk uvedl, že systémy Starshield plně kontroluje americká vláda a případná omezení rychlosti či používání rozhoduje armáda a samotný prezident. Komerční Starlink je naproti tomu určen výhradně pro civilní nebo obranné aktivity a nesmí sloužit k útočným vojenským akcím.
Širší dopady těchto omezení se projevují v celé řadě bojových operací od námořnictva až po pozemní a vzdušné síly. Schopnost minimalizovat čas mezi zaznamenáním cíle a jeho zasažením je pro ukrajinskou obranu naprosto klíčová. Ztráta této technologické výhody tak přímo ohrožuje životy vojáků i celkovou stabilitu obranných linií.
Válečný konflikt na Ukrajině tak i nadále ukazuje hlubokou závislost moderních ozbrojených sil na komerčních technologických inovacích. Zatímco obě strany konfliktu v minulosti využívaly satelitní internet k taktickým výhodám, politické tlaky mohou tyto kapacity rychle omezit.
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Zdroj: Jan Hrabě