Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu

Libor Novák

10. dubna 2026 13:41

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Donald Trump nyní sklízí „hořké plody“ svého mylného přesvědčení, že svržení íránského režimu bude stejně snadné jako blesková operace ve Venezuele. Podle Johna Feeleyho, uznávaného bývalého diplomata a někdejšího velvyslance v Panamě, se americký prezident nechal ukolébat lednovým úspěchem, kdy speciální jednotky zajaly Nicoláse Madura. Tento triumf ho vedl k osudnému rozhodnutí zaútočit v únoru na Írán, což uvrhlo Blízký východ do chaosu a zasadilo těžkou ránu globální ekonomice.

Úspěch ve Venezuele, známý jako operace Absolute Resolve, byl pro Trumpa zdrojem obrovské pýchy. Během zásahu 3. ledna se podařilo zajmout Madura bez jediné ztráty na životech amerických vojáků, zatímco zbytky tamního režimu rychle kapitulovaly. Trump minulý měsíc tuto operaci označil za jeden z nejúžasnějších projevů americké vojenské moci v historii a důkaz, že USA disponují nejděsivější armádou na planetě.

Bývalí vysocí diplomaté se však shodují, že právě tato „neuvěřitelná shoda šťastných náhod“ ve Venezuele zbavila administrativu soudnosti. Feeley, který sám sloužil jako pilot vrtulníku u námořní pěchoty, zdůrazňuje, že noční nálet na Caracas mohl dopadnout tragicky v mnoha ohledech. Místo toho, aby Trump vnímal rizika, nabyl dojmu, že odstranění íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího bude stejně přímočaré jako svržení jihoamerického autokrata.

Podle Feeleyho Trump očekával v Íránu „nádhernou dvoutýdenní válku“, která mu přinese další snadná vyznamenání. Realita je však dramaticky odlišná. Írán představuje tisíciletou civilizaci s hluboce zakořeněným režimem, který je indoktrinovaný a decentralizovaný. To je zásadní rozdíl oproti Venezuele, kterou Feeley popisuje jako kriminální mafii, jež svou pozici upevnila teprve v posledním desetiletí.

Podobný názor sdílí i Thomas Shannon, specialista na Venezuelu a bývalý velvyslanec v Brazílii. Trump se podle něj domníval, že zabití Chameneího a dalších civilních i vojenských vůdců vyvolá stejný efekt jako zásah v Caracasu. Doufal, že se objeví poddajná postava, která Írán převezme, podobně jako se to stalo ve Venezuele po nástupu Delcy Rodríguezové. Žádný takový vůdce se však v Teheránu neobjevil.

Shannon upozorňuje, že Íránci mají na rozdíl od Madurova režimu vnitřní kapacitu a struktury, které jim umožňují odolávat takovým útokům, aniž by se museli vzdát. Zatímco Trump se rozhodl připojit k Izraeli při útoku z 28. února s vidinou rychlého vítězství, narazil na houževnatost starobylé říše, kterou podcenil.

Diplomaté nyní varují před dalším hrozícím omylem, tentokrát v Karibiku. Trump se nedávno nechal slyšet, že bude mít „čest ovládnout Kubu“, která se potýká s výpadky elektřiny. Feeley se obává, že administrativa zopakuje stejnou naivní chybu a bude si myslet, že Kuba padne stejně snadno jako Venezuela. Podle něj je tento přístup extrémně krátkozraký a nebezpečný.

John Feeley vidí v celé situaci trpkou ironii. Tím, že se Madurov režim v lednu v podstatě zhroutil a nekladl odpor, nevědomky nalákal Spojené státy do pasti falešného sebevědomí. Tato „snadná kořist“ v Jižní Americe dovedla Trumpa k přesvědčení, že může silou měnit režimy kdekoli na světě, což vedlo k současné patové situaci v Íránu.

Prezidentova víra v tvrdou moc a „režimní únosy“ jako univerzální nástroj zahraniční politiky se tak ukazuje jako hluboké nepochopení mezinárodních rozdílů. Zatímco Trump oslavuje svou vojenskou kompetenci, zkušení diplomaté varují, že svět zažívá důsledky rozhodnutí založeného na chybném příkladu. Venezuela nebyla receptem na budoucí úspěchy, ale spíše výjimkou, která vytvořila nebezpečnou iluzi o snadném válčení.

před 3 hodinami

Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem

Írán, ilustrační foto

Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem

V pákistánském Islámábádu se tento víkend odehrají klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která mohou rozhodnout o osudu milionů lidí na Blízkém východě i o stabilitě světové ekonomiky. Město se na příjezd delegací připravilo vyhlášením náhlého dvoudenního státního svátku, čímž vyklidilo ulice a umožnilo zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Jde o první vzájemné rozhovory obou stran od začátku války.
Prezident Trump

Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky

Vztahy mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO procházejí těžkou zkouškou. Americký prezident Donald Trump během nedávného setkání s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem neskrýval svou frustraci z nedostatku vojenské podpory v konfliktu s Íránem. Podle diplomatických zdrojů webu Politico se uzavřené jednání v Bílém domě změnilo v ostrou slovní přestřelku, během níž Trump nešetřil urážkami a pohrozil spojencům blíže nespecifikovanými odvetnými kroky.

Donald Trump Írán

Péter Magyar

Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Vladimir Putin

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.

Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace

Celý svět s napětím sleduje pákistánský Islámábád, kde se tento víkend odehrají zásadní mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Výsledek těchto rozhovorů může ovlivnit životy milionů lidí na celém Blízkém východě a přímo zasáhnout do osudu globální ekonomiky. Pákistánská metropole se na tuto událost připravila vyhlášením mimořádného dvoudenního státního svátku, který vyprázdnil ulice a umožnil zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření pro obě delegace.

Mussolini v roce 1930, pronášející svůj typicky prožívaný projev

Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho

Benito Mussolini se nechvalně zapsal do dějin jako zakladatel fašismu. Právě tento vůdcovský totalitní politický systém začal velice brzy vadit nejenom obyvatelům Itálie, a tak se proti němu lidé bouřili. Kromě nejrůznějších forem odboje se někteří radikální jedinci rozhodli diktátory fyzicky odstranit. Přesně před 100 lety, sedmého dubnového dne roku 1926, spáchala na Mussoliniho atentát dokonce žena.

Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty

Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci

Demokratický senátor Tim Kaine ve svém aktuálním komentáři důrazně varuje před snahami prezidenta Donalda Trumpa o oslabení nebo opuštění NATO. Kaine označuje případné vystoupení z Aliance za akt „národní sebemrskačství“ (self-sabotage) a připomíná, že NATO je nejmocnější vojenskou aliancí v dějinách, která je pro bezpečnost USA i světovou demokracii naprosto nepostradatelná.

Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky

Prezident Petr Pavel vystoupil s ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho slov se Trumpovi svými nedávnými výroky o fungování a roli NATO podařilo poškodit důvěryhodnost této aliance výrazněji, než kolik dokázal ruský prezident Vladimir Putin za několik posledních let. Tato slova pronesl Pavel během akce pořádané na půdě Univerzity Karlovy v Praze, uvedl server The Guardian.

Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj

Zavedení cenových stropů na pohonné hmoty v České republice se v první den své platnosti obešlo bez dramatických výkyvů. Podle analýzy hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, který vychází z aktuálních dat společnosti CCS, se průměrná cena benzínu prakticky nepohnula, když zaznamenala jen symbolický nárůst o tři haléře. Nafta sice zlevnila, ale její pokles o 29 haléřů na litr je hodnocen jako poměrně slabý.

Pokud nedodržíte dohodu, zahájíme vojenskou akci, jakou svět dosud neviděl, vzkázal Trump Íránu

Americký prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě Truth Social vyslal Íránu důrazné varování ohledně dodržování nedávno uzavřeného příměří. 

