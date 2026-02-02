Propaganda mě označuje za nepřítele, lidé na ulicích mi ale děkují, říká moskevský novinář BBC

Práce zahraničního zpravodaje v dnešním Rusku připomíná chůzi po laně nad minovým polem. Steve Rosenberg, dlouholetý editor BBC v Moskvě, o tom ví své. V ruských státních médiích se stal terčem nevybíravých útoků – například známý moderátor Vladimir Solovjov ho ve svém pořadu nazval „vědomým nepřítelem země“ a posměšně ho přirovnal k „vyprazdňující se veverce“.
Rosenberg žije v Rusku přes třicet let. Jako mladý student si zamiloval ruský jazyk, literaturu i lidovou hudbu. Tento svět se však podle jeho slov v únoru 2022 „rozpustil“. Rozsáhlá invaze na Ukrajinu uvrhla zemi na nejtemnější cestu a zavedení represivních zákonů prakticky znemožnilo svobodnou kritiku úřadů. Novináři ze zemí označených jako „nepřátelské“, kam patří i Británie, jsou pod neustálým dohledem a jejich víza musí být obnovována každé tři měsíce.
Strach z postihu dolehla i na běžné občany. Mnoho lidí, kteří dříve s BBC ochotně mluvili, se dnes raději vyhýbá kontaktu, aby neriskovali spojení se západním médiem. Rosenberg připomíná případ amerického novináře Evana Gershkoviche, který byl odsouzen za špionáž a strávil šestnáct měsíců ve vězení, než byl v roce 2024 propuštěn v rámci rozsáhlé výměny vězňů. Tato událost jasně ukázala, že ani cizí pas není v dnešním Rusku zárukou bezpečí.
Geopolitická situace se v posledním roce výrazně změnila i kvůli návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Moskva má pocit, že Washington jí nyní projevuje větší respekt, což podtrhl i srpnový summit v aljašském Anchorage v roce 2025. Zatímco rétorika vůči USA v ruských médiích poněkud opadla, nenávistné projevy se nyní soustředí především na Evropskou unii a Velkou Británii.
Steve Rosenberg se však občas dostane i k přímým otázkám na Vladimira Putina. Na tiskových konferencích se snaží zjistit, kam až sahají prezidentovy plány. Putinovy odpovědi často odrážejí jeho přesvědčení, že Západ Rusko nerespektuje a rozšiřování NATO vnímá jako hrozbu. Pro Rosenberga je každá taková odpověď cenným vhledem do myšlení muže, který rozhoduje o osudu největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války.
Kontrasty v ruské společnosti jsou fascinující. Zatímco státní propaganda označuje zpravodaje BBC za nepřítele, v moskevských ulicích se k němu lidé stále hlásí, podávají mu ruce a žádají o společné fotky. Rusko tak připomíná svůj národní symbol – dvouhlavého orla. Jedna hlava na vás cení zuby a uráží vás, zatímco ta druhá vám potichu děkuje, že jste zůstali a dál podáváte zprávy o jejich světě.
Související
Konec ruského plynu. EU schválila navzdory odporu Maďarska a Slovenska absolutní embargo
Ukrajinci si do konce války nezatopí? Ruský plán, jak donutit Kyjev ke kapitulaci, znepokojuje experty
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Íránský prezident vydal pokyn k zahájení rozhovorů se Spojenými státy
před 1 hodinou
Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Stanislava Přibyla
před 2 hodinami
Propaganda mě označuje za nepřítele, lidé na ulicích mi ale děkují, říká moskevský novinář BBC
před 3 hodinami
Izrael otevřel stěžejní přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Pustí do něj 50 Palestinců
před 3 hodinami
Turek tvrdí, že má od právníků připravený návrh žaloby na Pavla
před 4 hodinami
Desetitisíce mrtvých, beztrestné mučení a znásilňování. Analytici odhalili, jak se mění svět
před 5 hodinami
V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy
před 5 hodinami
OSN na hranici finančního kolapsu. Zachráním ji, prohlašuje Trump. O miliardových dluzích USA ale mlčí
před 7 hodinami
Počasí: Mrazy a sníh se s Českem tento týden rozloučí? Už o víkendu přijde zlom
včera
Olympiáda pod tlakem: V Itálii se protestuje proti ICE, v Epsteinových dokumentech figuruje jméno šéfa výboru
včera
Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých
včera
Izrael po téměř dvou letech otevře Palestincům hraniční přechod v Rafáhu
Aktualizováno včera
OBRAZEM: „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstrovalo asi 90 tisíc lidí
včera
Za milion podpisů se sejdeme na Letné, slíbil Minář na demonstraci na podporu Pavla
včera
Izrael zakáže Lékařům bez hranic působit v Pásmu Gazy
včera
Macinkovy zprávy Hradu nejsou normální, prezident může odmítnout jmenovat ministra, zastal se Zeman Pavla
včera
Ministerstvo zahraničí bude prezidenta Pavla ignorovat, prohlásil Macinka
včera
Prezident Pavel poděkoval lidem, kteří míří do Prahy demonstrovat na jeho podporu
včera
Musk začal na žádost Kyjeva blokovat Starlink ruským dronům
včera
Kolik je na Ukrajině mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků? Analytici zveřejnili nová čísla
Ruské vojenské ztráty na Ukrajině dosáhly takové úrovně, že překonávají ztráty jakékoli světové mocnosti v konfliktech po druhé světové válce. Podle aktuální zprávy amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) přesáhl počet mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků do konce roku 2025 hranici 1,2 milionu. Celkové ztráty obou válčících stran se podle odhadů blíží ke dvěma milionům osob.
Zdroj: Libor Novák