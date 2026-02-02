Propaganda mě označuje za nepřítele, lidé na ulicích mi ale děkují, říká moskevský novinář BBC

2. února 2026 11:57

Rusko, Kreml
Rusko, Kreml

Práce zahraničního zpravodaje v dnešním Rusku připomíná chůzi po laně nad minovým polem. Steve Rosenberg, dlouholetý editor BBC v Moskvě, o tom ví své. V ruských státních médiích se stal terčem nevybíravých útoků – například známý moderátor Vladimir Solovjov ho ve svém pořadu nazval „vědomým nepřítelem země“ a posměšně ho přirovnal k „vyprazdňující se veverce“.

Rosenberg žije v Rusku přes třicet let. Jako mladý student si zamiloval ruský jazyk, literaturu i lidovou hudbu. Tento svět se však podle jeho slov v únoru 2022 „rozpustil“. Rozsáhlá invaze na Ukrajinu uvrhla zemi na nejtemnější cestu a zavedení represivních zákonů prakticky znemožnilo svobodnou kritiku úřadů. Novináři ze zemí označených jako „nepřátelské“, kam patří i Británie, jsou pod neustálým dohledem a jejich víza musí být obnovována každé tři měsíce.

Strach z postihu dolehla i na běžné občany. Mnoho lidí, kteří dříve s BBC ochotně mluvili, se dnes raději vyhýbá kontaktu, aby neriskovali spojení se západním médiem. Rosenberg připomíná případ amerického novináře Evana Gershkoviche, který byl odsouzen za špionáž a strávil šestnáct měsíců ve vězení, než byl v roce 2024 propuštěn v rámci rozsáhlé výměny vězňů. Tato událost jasně ukázala, že ani cizí pas není v dnešním Rusku zárukou bezpečí.

Geopolitická situace se v posledním roce výrazně změnila i kvůli návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Moskva má pocit, že Washington jí nyní projevuje větší respekt, což podtrhl i srpnový summit v aljašském Anchorage v roce 2025. Zatímco rétorika vůči USA v ruských médiích poněkud opadla, nenávistné projevy se nyní soustředí především na Evropskou unii a Velkou Británii.

Steve Rosenberg se však občas dostane i k přímým otázkám na Vladimira Putina. Na tiskových konferencích se snaží zjistit, kam až sahají prezidentovy plány. Putinovy odpovědi často odrážejí jeho přesvědčení, že Západ Rusko nerespektuje a rozšiřování NATO vnímá jako hrozbu. Pro Rosenberga je každá taková odpověď cenným vhledem do myšlení muže, který rozhoduje o osudu největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války.

Kontrasty v ruské společnosti jsou fascinující. Zatímco státní propaganda označuje zpravodaje BBC za nepřítele, v moskevských ulicích se k němu lidé stále hlásí, podávají mu ruce a žádají o společné fotky. Rusko tak připomíná svůj národní symbol – dvouhlavého orla. Jedna hlava na vás cení zuby a uráží vás, zatímco ta druhá vám potichu děkuje, že jste zůstali a dál podáváte zprávy o jejich světě.

V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy

Rusko

