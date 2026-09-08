Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily

Lucie Podzimková

8. září 2026 18:02

Vladimir Putin a Donald Trump
Vladimir Putin a Donald Trump Foto: Reprofoto YouTube

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Donald Trump si v úterý telefonovali, oznámil Kreml. Hovor mezi oběma lídry navázal na víkendovou návštěvu americké diplomatické mise v Moskvě, odkud se zástupci Washingtonu následně odebrali do Kyjeva. 

Ruská státní média nejprve s odvoláním na Putinova poradce Jurije Ušakova jen stručně informovala, že k telefonnímu hovoru mezi oběma prezidenty došlo. Až následně se objevily další podrobnosti o obsahu rozhovoru. 

Ušakov sdělil novinářům, že Kreml pozitivně vnímá víkendovou návštěvu amerických diplomatů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Spolupráce má podle poradce pokračovat. Putin měl podle blízkého spolupracovníka přednést Trumpovi "objektivní a zevrubnou" analýzu aktuálního vývoje konfliktu na Ukrajině. Konzervace byla vedena v pozitivním duchu, dodal Ušakov. 

Witkoff a Kushner jednali v sobotu v Kremlu tři hodiny za zavřenými dveřmi. Ušakov dříve popsal víkendové jednání jako konstruktivní a extrémně upřímné. Řešila se údajně i ekonomická témata. Rusové zdůraznili americkým představitelům, jakého postupu na Ukrajině dosáhla ruská armáda. 

Diplomaté se následně odebrali do ukrajinského hlavního města Kyjeva, kde se v neděli setkali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo.

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