Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Donald Trump si v úterý telefonovali, oznámil Kreml. Hovor mezi oběma lídry navázal na víkendovou návštěvu americké diplomatické mise v Moskvě, odkud se zástupci Washingtonu následně odebrali do Kyjeva.
Ruská státní média nejprve s odvoláním na Putinova poradce Jurije Ušakova jen stručně informovala, že k telefonnímu hovoru mezi oběma prezidenty došlo. Až následně se objevily další podrobnosti o obsahu rozhovoru.
Ušakov sdělil novinářům, že Kreml pozitivně vnímá víkendovou návštěvu amerických diplomatů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Spolupráce má podle poradce pokračovat. Putin měl podle blízkého spolupracovníka přednést Trumpovi "objektivní a zevrubnou" analýzu aktuálního vývoje konfliktu na Ukrajině. Konzervace byla vedena v pozitivním duchu, dodal Ušakov.
Witkoff a Kushner jednali v sobotu v Kremlu tři hodiny za zavřenými dveřmi. Ušakov dříve popsal víkendové jednání jako konstruktivní a extrémně upřímné. Řešila se údajně i ekonomická témata. Rusové zdůraznili americkým představitelům, jakého postupu na Ukrajině dosáhla ruská armáda.
Diplomaté se následně odebrali do ukrajinského hlavního města Kyjeva, kde se v neděli setkali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo.
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Vladimír Putin , Donald Trump , Jurij Ušakov , válka na Ukrajině , Rusko , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Libor Novák